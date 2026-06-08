Aguas residuales textiles: cuando su tratamiento genera más productos tóxicos

Investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst (EEUU) han descubierto que algunos de los actuales procesos de tratamiento de aguas residuales textiles generan subproductos tóxicos —como cloroformo y bromoformo— en niveles alarmantes, lo que representa un claro riesgo para la salud laboral y conlleva efectos ambientales hasta ahora desconocidos. El estudio que da a conocer estos resultados se ha publicado en la revista Journal of Hazardous Materials.

Según el Banco Mundial, la industria textil genera hasta el 20% de las aguas residuales de todo el planeta. Investigaciones anteriores han demostrado que este tipo de residuos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, la producción agrícola y la salud humana. En un intento por tratar estos desechos antes de que lleguen al medio ambiente, las empresas recurren a métodos electroquímicos, que consisten básicamente en aplicar electricidad al agua para descomponer los colorantes.

"Los electrodos interactúan con las sustancias presentes en el agua", explica Sean McBeath, profesor de la UMass Amherst. "Por ejemplo, en el caso de los colorantes textiles, los electrodos intercambian electrones y descomponen estos contaminantes orgánicos progresivamente, con la esperanza de que se degraden por completo hasta convertirse, esencialmente, en CO2", añade.

Imagen de una fábrica textil / Pixabay

Como parte de este proceso de tratamiento, las empresas han estado añadiendo cloruro de sodio, o sal común. Esto aumenta la conductividad del agua, de modo que el tratamiento requiere menos energía para descomponer los colorantes y acelera la degradación de los residuos.

La otra cara de la moneda

"Al añadir sal, la eficacia del tratamiento aumenta. Pero lo que nadie está considerando es: ¿a qué precio?", se pregunta McBeath.

El Laboratorio de Agua, Aguas Residuales y Tecnologías Electroquímicas (WWET), que dirige este científico, se dedica al estudio del tratamiento de agua potable. Sus investigaciones en esta materia han demostrado que, cuando se añade cloruro a estas reacciones electroquímicas, se forman especies reactivas de cloro. Estas, a su vez, pueden facilitar la producción de subproductos nocivos e indeseables (conocidos como subproductos de desinfección en la industria del tratamiento de agua potable).

"Podrían producirse todo tipo de impactos en la salud humana, tanto laborales como ambientales", alerta.

Vertido de aguas residuales / Agencias

En su estudio, McBeath y su equipo investigaron los colorantes azoicos, que representan el 50% de los colorantes del mercado. Encontraron subproductos tóxicos a base de cloruro en concentraciones de cientos de partes por mil millones. También analizaron colorantes textiles comunes que contienen bromo y descubrieron que el tratamiento de aguas residuales textiles puede generar bromoformo a 526 ppb (partes por mil millones).

Estados Unidos no establece límites para estos compuestos en el tratamiento de aguas residuales textiles, pero la Agencia de Protección Ambiental (EPA) los regula en el agua potable como una medida acumulativa de varios tipos de estos compuestos (conocidos como especies de trihalometanos). Este límite se fija en 80 ppb.

McBeath afirmó que las concentraciones encontradas en su estudio son alarmantes. "En el caso de los colorantes azoicos, la concentración es tres veces superior a la permitida para ducharse o beber". Añadió que, cuando el bromo estaba presente en los colorantes, esta concentración superaba en más de diez veces el límite reglamentario de la EPA.

En España, los procesos empleados siguen sin poder eliminar el 100% de los residuos que genera la industria textil, según explica el Instituto del Agua, a pesar de los sofisticados sistemas empleados.

Posibilidades de mitigación

El estudio propone tres opciones de mitigación. La primera opción consiste en utilizar un tipo diferente de sal, como sulfato de sodio en lugar de cloruro de sodio, que no genera los mismos subproductos dañinos, pero cuyo proceso es más lento. Otra opción sería utilizar catalizadores innovadores, que aceleran la reacción, pero son costosos y generan algunos subproductos, aunque en menor cantidad. Finalmente, una tercera opción sería continuar con las prácticas habituales, pero incorporando medidas de protección para los trabajadores, como una ventilación adecuada en las fábricas textiles.

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"En definitiva, se trata de cuánto dinero se tiene para incluir un tratamiento adicional o cuánto tiempo se pueden ralentizar las reacciones", afirma McBeath. "Es responsabilidad de las empresas asegurarse de no perjudicar a sus trabajadores ni al medio ambiente aguas abajo, lo que podría tener repercusiones en la vida acuática o incluso en la salud humana, en última instancia, si estos contaminantes llegan de alguna manera a las fuentes de agua que consume la gente".