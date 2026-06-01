Confirmado por la Unesco: "Hay un 100% de probabilidades de que haya un tsunami en el Mediterraneo"

Cada año, se registran en el mundo unos siete tsunamis al año, según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Y aunque España no es uno de los focos principales donde se producen, el país no está exento de padecer alguno: el último maremoto registrado en España tuvo lugar en las Islas Baleares en el año 2003.

El 21 de mayo del 2003, una ola de casi dos metros de altura se abatió sobre las costas de las Baleares: hubo daños en puertos y bahías y se hundieron más de 70 barcos.

Nada comparable, sin embargo, a los del megatsunami de 1755, que dejó 2.000 personas muertas en Andalucía y que arrasó las costas de Lisboa y el Algarve (Portugal), dejando cerca de 70.000 muertos solo en la capital portuguesa.

Pese a que ya han pasado más de tres siglos desde entonces, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Unesco ha alertado del riego de que se produzca un nuevo tsunami en los próximos años.

Un metro de altura

"Hay un 100% de probabilidades de que haya un tsunami en el Mediterráneo". De esta forma, la Unesco ha vuelto ahora a poner sobre la mesa un vaticinio que ya había hecho en 2022, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos.

En aquella cita, celebrada en Lisboa, la organización señaló, a través de un informe, que existía un 100% de probabilidades de que ocurriera un tsunami, de al menos un metro de altura, en los próximos 30 años.

Lejos de los maremotos gigantescos capaces de destruir ciudades enteras, como las de Japón e Indonesia, un tsunami de un metro de altura no implica necesariamente un escenario catastrófico. Puede provocar inundaciones en zonas bajas, afectar puertos, arrastrar objetos y generar daños, pero no grandes destrozos. La preocupación reside, según la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, en que el Mediterráneo reúne varios factores de riesgo para que ello se produzca.

El factor de riesgo

Generalmente, la cuenca del Mediterráneo ha sido vista siempre como un espacio relativamente protegido frente a fenómenos oceanográficos extremos. Sin embargo, los datos de la Unesco revelan que los tsunamis se producen con más frecuencia de la que creemos: el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha registrado repuestas operativas ante 125 eventos de este tipo, lo que equivale a siete tsunamis al año a escala global. Aunque la mayoría se concentran en el Pacífico e Índico, las estimaciones para el Mediterráneo resultan especialmente altas.

Esto de debe principalmente a la actividad sísmica: la Unesco indica que el 78% de los maremotos se originan por la interacción entre las placas tectónicas -los fragmentos grandes, sólidos y rígidos de roca que forman la litosfera, la capa más externa de la Tierra- euroasiática y africana. La fricción constante entre ambas genera movimientos de distintas intensidades que pueden desencadenar desplazamientos de agua capaces de generar un tsunami. En el caso de la península Ibérica, Andalucía, Murcia y Valencia son las que más riesgos reúnen.

Prevención y protocolos

El objetivo de esta alerta no es generar miedo, sino preparar a las comunidades para un fenómeno natural que forma parte de la realidad geológica del Mediterráneo. Los expertos insisten en que la clave está en la capacidad de respuesta, más que en la probabilidad de ocurrencia. Es por ello que España cuenta con el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (Sinam), gestionado por el Instituto Geográfico Nacional, que se encarga de evaluar terremotos submarinos para emitir alertas tempranas en caso de riesgo.

De acuerdo con Tsumaps -la plataforma y modelo probabilístico de evaluación del riesgo de tsunamis-, la probabilidad de que un tsunami impacte en Huelva en los próximos 50 años es de un 10%.

Ante esta contingencia, el ayuntamiento de la ciudad ha implementado el Plan Tsunami Huelva. Por otro lado, el municipio de Torrevieja, en Valencia, ha sido pionero en desarrollar a principios de este año simulacros de evacuación por maremoto en coordinación con la Conselleria de Justicia e Interior y los servicios de Emergencias.