Manolo, Jenny, Emma, Ona y Anna salen de la UCI: cinco tortugas regresan a las aguas del Mediterráneo este fin de semana en Barcelona

La Fundación privada para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM) lleva 30 años acogiendo una suma de esfuerzo y voluntad de miles de personas colaboradoras para fomentar la cura y el respeto hacia el patrimonio natural. Hace más de 30 años, en abril de 1996, un grupo de voluntarios se ofreció a la Generalitat de Catalunya para ayudar y dar respuesta clínica a los animales marinos en peligro de extinción que llegaban enfermos o con lesiones en las playas catalanas, explica la propia entidad. Desde entonces, han asistido a centenares de animales como tiburones, delfines, aves y, sobre todo, tortugas, con un recuento de más de 700 en el 2021.

'Torna a Casa'

Este domingo, cinco nuevas tortugas se sumarán a esta cifra y serán devueltas a su hábitat natural. CRAM, a instancias de la Generalitat de Catalunya y con colaboración con el Ajuntament de Castelldefels y el Àrea Metropolitana de Barcelona, ha organizado un acto público para la liberación de tortugas marinas recuperadas en la fundación.

El evento forma parte de 'Torna a Casa', el acto que mejor simboliza la labor de esta entidad con especies marinas amenazadas.

Liberación en Castelldefels

El acto tendrá lugar en la playa de la Pineda de Castelldefels (Barcelona) desde las 10 hasta las 13 horas con acceso gratuito y sin reserva. CRAM explica en su página web que habrá 350 plazas para niños y niñas entre seis y 12 años que podrán acceder a la zona infantil del semicírculo en el momento de la liberación de las tortugas.

Para poder entrar será necesario disponer de una pulsera identificativa que se podrá adquirir en el punto de información y la tienda hasta agotar plazas. Si no se consigue disponer de la pulsera, se podrá disfrutar igualmente del acto desde el exterior del recinto.

¿En qué consistirá el acto?

La fundación también ofrece un horario de actividades:

10.00 horas: Se inicia el acto con el punto de información, tienda y dos exposiciones. También se comienzan dos talleres y actividades relacionadas con la conservación del medio marino.

11.30 horas: Se realiza un simulacro de rescate de una tortuga marina .

12.30 horas: Se liberan las tortugas marinas recuperadas en el CRAM.

13.00 horas: Finaliza el acto.

¿Quiénes serán las tortugas liberadas?

El Ajuntament de Castelldefels, junto con la fundación, ha querido aportar aún más información sobre quiénes son las tortugas que serán liberadas este domingo. Sus nombres son Anna, Emma, Ona, Jenny y Manolo, cinco tortugas que se encuentran actualmente en la UCI (Unidad de Curas Intensivas) de CRAM, donde han permanecido bajo recuperación desde su rescate.

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