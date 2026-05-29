Se dispara la venta ilegal de primates por internet: centenares de casos al año en España y 1.600 en EEUU

Un reciente informe elaborado por diversas organizaciones internacionales ha puesto de manifiesto un alarmante incremento en la venta ilegal de primates a través de plataformas digitales durante el año 2025. Más de 1.600 ejemplares de diversas especies estaban puestos a la venta en redes sociales en Estados Unidos, con precios que alcanzan hasta 6.500 dólares. Sin embargo, en España también se ha detectado este aumento y, según expertos en la materia, son cientos los primates que aparecen a la venta en redes o internet.

La investigación fue realizada por la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos (AZA), el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Las plataformas citadas en la investigación incluyen a Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

En un rastreo efectuado por los investigadores en un periodo de seis semanas, se identificaron un total de 1.614 primates vivos en 1.131 publicaciones creadas por 122 usuarios. Doce especies diferentes estaban en oferta, entre las cuales se encuentran macacos, monos capuchinos, titíes, y chimpancés. Según los datos, los macacos son los más frecuentemente ofrecidos, con un total de 839 ejemplares, seguidos de los titíes con 293 y los capuchinos con 275.

Burlando las restricciones legales

Para eludir las restricciones legales existentes sobre el comercio de vida silvestre (el convenio internacional CITES), muchos anuncios se disfrazan como “adopciones” o “reubicaciones”. Esta táctica permite que las publicaciones se mantengan activas durante semanas, lo que dificulta la intervención de las autoridades. Este fenómeno es especialmente preocupante, según los autores, ya que la mayoría de los primates en oferta son crías, lo que implica que han sido previamente arrebatadas a sus madres, generando un trauma significativo en los animales, que se añade al de un viaje o sucesión de viajes en condiciones totalmente inadecuadas.

Los animales son transportados en condiciones penosas tras ser arrebatados a su hábitat / Pixabay

El informe también recuerda que aproximadamente el 60% de las especies de primates se encuentran en peligro de extinción, y el 75% de las poblaciones presenta un descenso continuo, debido principalmente a la pérdida de hábitat y a la caza indiscriminada. Sara Walker, asesora en tráfico de vida silvestre de la AZA, señala que la facilidad con la que estos animales son comercializados online es realmente grave y preocupante.

La investigación también señala que el tráfico de fauna silvestre forma parte de una economía ilícita que genera aproximadamente 23.000 millones de dólares anuales en todo el mundo, situándose entre los mercados ilegales más lucrativos, junto al tráfico de drogas, armas y seres humanos.

Lo mismo sucede en España

Aunque en España no existen datos tan detallados como los que ha desvelado la investigación realizada para Estados Unidos, el coordinador de la entidad Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, afirma que este mismo aumento en el tráfico de primates se observa también en España. Las plataformas digitales, asegura, son también aquí la herramienta preferida para traficar con estos animales, que no son mascotas.

“En España también ocurre lo mismo, con cientos de casos que se detectan. Lo que ocurre es que muchas veces no se puede hacer un seguimiento porque, o bien esas ventas proceden de servidores del extranjero y no se puede rastrear, o bien son estafas”, es decir, el comprador envía el dinero, pero nunca llega a recibir el animal, explica Pozas.

El macaco de Berbería es objeto de tráfico ilegal en España / inaturalist

El responsable de Proyecto Gran Simio invita a cualquier persona a realizar una simple búsqueda sobre venta de primates en redes o internet “y se encontrará un montón de anuncios”.

En España, el tráfico ‘autóctono’ de primates es el que procede de Marruecos. “De vez en cuando, en la frontera se incauta algún macaco de Berbería (Macaca sylvanus). También puede ocurrir que el tráfico sea de tránsito como el que ocurrió en Turquia, un bebé gorila que se incautó y iba con destino Tailandia”.

Los ‘agujeros’ legales del CITES

“Llevamos más de una década denunciando que existe una brecha muy grave en el Reglamento CITES que es responsable del aumento del tráfico de especies sobre todo en grandes simios. El CITES permite la venta de especies en peligro de extinción nacidos en cautividad. Entonces los traficantes matan a toda la familia, se quedan con los bebés y bien en el país de origen por la corrupción existente o en Asia, falsifican el CITES como nacidos en cautividad y blanquean de esta forma el Tráfico de Especies”, relata Pedro Pozas, autor de varios libros sobre primates.

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“Lo hemos denunciado ante el Ministerio de Transición Ecológica, ante el Seprona, la Interpol y grupos conservacionistas internacionales. Y nada, no se hace nada”, lamenta.