Fracasa el ‘boicot verde’ de Trump: las renovables suben en EEUU y los combustibles fósiles bajan

El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra a las energías limpias, recortando de forma importante los subsidios a la fotovoltaica y a la eólica, e impulsando al mismo tiempo las centrales de carbón y otros combustibles fósiles. Y, sin embargo, la tendencia hacia la descarbonización parece estar, por suerte, a prueba de bomba. Las fuentes de energía renovable aumentaron la generación de electricidad en EEUU en mas de un 11% durante los primeros tres meses del presente 2026, según los últimos datos conocidos.

Las cifras que ha dado a conocer la entidad Sun Day Campaign, procedentes de la U.S. Energy Information Administration (EIA), suponen que las energías limpias en dicho país representaron más del 28,6% de la producción total de electricidad en dicho periodo.

La energía solar es una de las que más aumenta en EEUU / Shutterstock

Se trata de unas cifras que confirman la solidez de este sector en Estados Unidos, en un momento en que se ve sometido a un fuerte vaivén por las presiones y obstáculos procedentes del propio gobierno, empeñado en resucitar los combustibles fósiles y en enterrar las renovables. Se trata, según demuestran los números, de un vano empeño, pues la propia industria es la que ha apostado desde hace tiempo por las energías limpias.

Solar e hidroeléctrica, a la cabeza

Los datos de la U.S. Energy Information Administration señalan que los principales responsables de este aumento son la solar y la hidroeléctrica. La generación solar a gran escala aumentó en estos tres primeros meses un 23,9%, mientras que la energía hidroeléctrica lo hizo en un 21,9%. La solar a pequeña escala subió un 11,9% y la eólica, un 2,1%.

También destaca el hecho de que la capacidad de almacenamiento energético mediante baterías a gran escala se incrementó un 8,5%, mientras que la generación con carbón cayó un 11,4%.

Solar y eólica superan a la nuclear

Solo la energía solar y la eólica juntas ya aportaron el 20,3% de la producción eléctrica del país en el primer trimestre de 2026. De hecho, estas dos fuentes renovables superaron a la energía nuclear en un 14,3% y al carbón en un 31,1%.

La industria ha apostado por las renovables en EEUU / Agencias

Es más, las perspectivas de la Administración de Energía de Estados Unidos apuntan a una subida de la capacidad de energía renovable a gran escala entre abril de este año y marzo de 2027 en nada menos que 57.080 Mw, mientras que augura una reducción neta de 4.266,2 MW en la capacidad de combustibles fósiles y ninguna nueva capacidad de generación nuclear en el mismo periodo de tiempo.

De este modo, y pese al boicot deliberado procedente del gobierno federal, Estados Unidos sigue la misma senda que recorre el resto de grandes potencias del planeta, con una reducción neta del uso de combustibles fósiles y un aumento paralelo de las energías limpias, brindando así una oportunidad para la descarbonización de la Tierra en los plazos previstos por el Acuerdo de París.

Noticias relacionadas

De hecho, a lo largo de este año y medio de gobierno Trump, varios gobernadores norteamericanos (como el de California, Gavin Newsom) y otras autoridades locales vienen recordando que, al margen de la política federal, son los gobiernos regionales e incluso municipales los que marcan la senda nacional en materia energética.