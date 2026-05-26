Un yacimiento de hidrógeno natural descubierto en Canadá demuestra el potencial de esta fuente de energía limpia

En el subsuelo de Canadá, donde hay algunas de las rocas más antiguas de la Tierra, el hidrógeno gaseoso se acumula de forma natural. Ahora, por primera vez, geoquímicos de la Universidad de Toronto y la Universidad de Ottawa han podido medir su presencia, cartografiar sus concentraciones y monitorizar de forma continuada estas acumulaciones, arrojando nueva luz sobre esta fuente de energía limpia. Es el llamado hidrógeno blanco o natural.

A través de los datos obtenidos en una mina en explotación cerca de Timmins, Ontario, los investigadores han demostrado que cada pozo de este lugar libera un promedio de 0,008 toneladas métricas de hidrógeno por año —aproximadamente 8 kilogramos, el peso de una batería de automóvil de tamaño promedio— y pueden continuar haciéndolo durante 10 años o más.

Extrapolando esta cantidad a los casi 15.000 pozos que hay en la zona, se obtiene una descarga total de más de 140 toneladas métricas de hidrógeno por año. Este volumen podría proporcionar 4,7 millones de kilovatios de energía por año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas anuales de más de 400 hogares.

«Los datos de este estudio demuestran que es una oportunidad que permanece sin explotar para acceder a una fuente de energía rentable producida a partir de las rocas que hay bajo nuestros pies», afirma la profesora universitaria Barbara Sherwood Lollar, de la Universidad de Toronto, autora principal del estudio.

Cómo se produce el hidrógeno hoy en día

La economía mundial del hidrógeno representa una industria de 135.000 millones de dólares. Sus principales usos se encuentran en la producción de metanol y acero, aunque la utilización más importante del hidrógeno es la producción de fertilizantes, lo que lo convierte en un componente fundamental de la agricultura y está estrechamente ligado a la seguridad alimentaria mundial.

Burbujas provocadas por la presencia de hidrógeno natural en la mina canadiense / Barbara Sherwood

Actualmente, el hidrógeno para estos usos se produce mediante procesos industriales que consumen mucha energía y que generalmente usan combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, liberando monóxido de carbono y CO2 en el proceso.

Mejor que el hidrógeno verde

Incluso el hidrógeno generado a partir de fuentes de energía renovables —el llamado hidrógeno verde— consume mucha energía, su producción es costosa y requiere transporte y almacenamiento a larga distancia.

Hasta la fecha, el hidrógeno blanco como fuente de energía y para la fabricación ha pasado prácticamente inadvertido. El estudio liderado por la Universidad de Toronto es el primero en documentar grandes volúmenes de hidrógeno y, lo que es más importante, descargas sostenidas durante años.

El hidrógeno blanco evita la construcción de grandes infraestructuras para su transporte o almacenamiento / Agencias

"El hidrógeno natural se produce con el tiempo mediante reacciones químicas subterráneas entre las rocas y las aguas subterráneas que contienen", afirma Sherwood Lollar. "Canadá tiene la fortuna de que vastas extensiones de su territorio, especialmente en el subsuelo, contienen las rocas y minerales adecuados para generar este hidrógeno natural", añade.

Hidrógeno natural frente a hidrógeno industrial

Los investigadores afirman que Canadá tiene el potencial de ofrecer una alternativa al hidrógeno producido industrialmente, utilizando hidrógeno natural para proporcionar este recurso más económico y limpio, sin necesidad de hidrocarburos. Además, esta fuente de energía limpia puede encontrarse en otras naciones donde también existen rocas productoras de hidrógeno.

"El vínculo común es la roca", afirma Oliver Warr, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Ottawa. "El hidrógeno natural se produce en las mismas rocas donde se encuentran los depósitos de níquel, cobre y diamantes de Canadá, y que actualmente se están explorando en busca de minerales críticos como litio, helio, cromo y cobalto. El hecho de que la extracción, la producción y el uso del hidrógeno se ubiquen en el mismo lugar reduce la necesidad de establecer largas rutas de transporte para su comercialización, así como la necesidad de almacenamiento y construcción de infraestructuras para su producción.

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Los autores sugieren que este recurso aún sin explotar podría reducir los costes y la huella de carbono de las minas en Canadá y proporcionar una fuente de energía limpia local para las comunidades del norte.