La odisea de dos ballenas jorobadas: récord de travesía al nadar 14.000 kilómetros

Las ballenas jorobadas son conocidas por sus largas migraciones a través de los océanos del planeta. Ahora, los científicos han podido seguir un viaje excepcionalmente largo, protagonizado por dos de estos inmensos cetáceos, también conocidos como yubartas, que habrían establecido un récord al nadar a lo largo de 14.000 kilómetros entre el este de Australia y Brasil.

La bióloga ecuatoriana Cristina Castro, una de las autoras del estudio, en el que han participado investigadores de Australia, Brasil, Ecuador y Estados Unidos, afirma que se trata de una hazaña “única”.

«Estos dos animales deberían migrar hacia sus áreas de alimentación y regresar hacia sus áreas de reproducción», pero han pasado de un área de reproducción en Australia hacia dos puntos diferentes de reproducción en Brasil.

¿Cómo reconocerlas sin dispositivo GPS?

Ante todo ¿cómo reconocer los investigadores, entre tantas yubartas iguales, a cada individuo concreto? La plataforma global Happywhale, funciona con algoritmos que cotejan miles de fotografías tomadas en diferentes partes del mundo. Cada ballena jorobada posee un patrón único en la parte inferior de su cola, similar a una huella digital, formado por pigmentaciones y cicatrices distintas. De este modo, puede reconocerse cada una de ella, puesto que no van provistas de dispositivos rastreadores.

La cola de cada ballena yubarta tiene un patrón de manchas propio que permite identificarlas / Pinterest

Los investigadores fotografían estas colas y construyen catálogos que pueden compararse entre años y regiones. Este estudio utilizó 19.283 fotografías recolectadas entre 1984 y 2025 en el este de Australia y Brasil, aportadas por científicos y colaboradores a través de la aplicación Happywhale.

Al procesar estas fotografías mediante un algoritmo automatizado de reconocimiento de imágenes y verificar luego visualmente cada coincidencia, el equipo identificó a las dos ballenas jorobadas protagonistas de esta aventura.

«Es impresionante cómo también la ciencia ciudadana, el turista usual, puede apoyar para estos procesos de investigación científica», comenta Castro en declaraciones a Efe, pues cada fotografía amplía el conocimiento sobre la biología de las ballenas y, en este caso, ha ayudado a revelar «uno de los desplazamientos más extraordinarios jamás registrados».

Una de las ballenas fue fotografiada por primera vez en la bahía Hervey (Australia), en 2007, donde la vieron nuevamente en 2013, antes de aparecer frente a la costa de Sao Paulo, Brasil, en 2019. Ambas áreas reproductivas están separadas por unos 14.200 kilómetros en línea recta, equivalente a la distancia entre Sídney y Londres.

Una ballena dando uno de sus característicos saltos / Pacific Whale Foundation

La segunda ballena fue fotografiada por primera vez en 2003 en el Banco de Abrolhos, la principal área de reproducción y crianza de ballenas jorobadas de Brasil, frente a la costa de Bahía, junto a nueve adultos. Veintidós años después, la vieron en Bahía Hervey. Esos lugares de avistamiento están separados por unos 15.100 kilómetros.

Cambio climático

«Está pasando algo en el mundo con el cambio climático. Posiblemente sea la disponibilidad de alimento, no sabemos por qué están moviéndose de esta manera», ha señalado la ecuatoriana al destacar que en 2025 se registró la migración de una jorobada desde Colombia hasta África, en un recorrido de unos 13.000 kilómetros.

Las ballenas jorobadas son animales altamente fieles a sus áreas de reproducción. Por eso, el mencionado récord es «extremadamente raro», pero podría desempeñar un papel importante en la salud de sus poblaciones a largo plazo. Y es que el movimiento entre áreas reproductivas distantes puede contribuir a mantener la diversidad genética y facilitar la transmisión de nuevos cantos entre regiones.

Los hallazgos también respaldan la hipótesis del «Intercambio del Océano Austral», que propone que ballenas provenientes de distintas poblaciones reproductivas coinciden ocasionalmente en áreas de alimentación compartidas en la Antártida.

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«Las poblaciones de ballenas jorobadas en todo el mundo están aumentando en diferentes proporciones, aunque no están manteniendo sus hábitos» de desplazamiento, ha añadido Castro.