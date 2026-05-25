Ibiza se opone en bloque a la “macroampliación” del aeropuerto, que amenaza con colapsar la isla

Ibiza, con un tráfico aéreo anual que se aproxima a los 5 millones de pasajeros en una isla de solo 40 kilómetros de longitud, es en la actualidad el destino turístico más masificado de España y las autoridades locales están tomando medidas para poner freno a la saturación que sufren sus infraestructuras y servicios. En este contexto, en la isla ha causado indignación la pretensión de AENA de ampliar de forma muy considerable la capacidad actual del aeropuerto, según se recoge en su Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031. El organismo estatal prevé invertir en la isla 229 millones de euros.

El rechazo ha sido unánime y va desde los ecologistas hasta el Partido Popular, mientras el PSOE insular ha dicho que solo apoyará mejoras concretas de funcionamiento, pero no una ampliación que vaya más allá de dichas mejoras.

Junto al Parque Natural de ses Salines

Los planes de AENA han generado una oleada de protestas, pues incluso prevé ocupar nuevos terrenos rústicos a solo unos metros del Parque Natural de ses Salines, desviar un torrente, construir nuevos edificios de miles de metros cuadrados de superficie y gran volumen. Las puertas de embarque pasarían de las 17 actuales a 32, lo que, según los gobernantes locales (en manos del PP) y los ecologistas, da idea del alcance de una ampliación que consideran “desmesurada y demencial”.

La ampliación prevista está a escasos metros del Parque Natural de ses Salines / megaconstrucciones

Las denuncias y quejas por la situación de colapso generalizado que vive la isla en los meses de verano vienen de años atrás, por lo que, de llevarse a cabo la actual ampliación, “nos sumergiríamos en una situación totalmente desconocida e insoportable”, señalan desde el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) y el Institut d’Estudis Eivissencs, dos de las entidades conservacionistas con más solera de las islas.

Limitación de entrada de coches

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, recuerda que se ha puesto en marcha una limitación de entrada de coches de alquiler en la isla para frenar la masificación que sufren las carreteras en verano. Permitir un aumento en el tráfico aeroportuario provocará “mayores demandas de movilidad en las carreteras y va en contra de las políticas que estamos impulsando” precisamente para frenar dicha demanda, ha señalado.

Marí pide a AENA que “tenga en cuenta a las administraciones locales, que son las que conocen las necesidades y los problemas del territorio”.

La diputada del PSOE en el Congreso, Milena Herrera, tampoco apoya la ampliación prevista: "Hay una serie de mejoras que, efectivamente, se tienen que realizar en el aeropuerto para garantizar la calidad del servicio, como es todo lo relacionado con la no separación de los líquidos y de los ordenadores [en los controles de seguridad], por ejemplo, o el que no haya puertas de embarque en las que la gente tenga que bajar con la maleta dos o tres tramos de escaleras. Esas mejoras sí las apoyamos, pero no [respaldamos] una ampliación en la que se utilice espacio que no sea exclusivamente para ese tipo de mejoras".

Las instituciones insulares han implantado restricciones a la entrada de coches de alquiler / Diario de Ibiza

Según ha añadido que “aún hay margen para reconducir el proyecto de Aena para el aeropuerto de Ibiza" y para que este organismo “explique mejor” qué es lo que realmente pretender hacer.

Las autoridades insulares han recalcado que la isla sufre enormes necesidades como consecuencia de la saturación turística (falta de médicos, profesores, policías o funcionarios) y que la inversión prevista en el aeropuerto debería dirigirse precisamente a atender dichas necesidades, en vez de aumentar la masificación actual, responsable de dichos problemas.

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Mientras Ibiza rechaza categóricamente la inversión prevista por AENA para lo que considera una “macroampliación”, en otros lugares de España, como Badajoz, surgen quejas por la “ridícula” inversión prevista en su aeropuerto, necesitado de mejoras tan básicas como un sistema antiniebla. El PP extremeño ha denunciado que AENA solo prevé invertir 5,2 millones en dicho aeropuerto hasta 2031.