Descubren una nueva grieta activa que puede partir África en dos

Los científicos acaban de confirmar que África está asistiendo a las primeras fases de formación de una gran grieta que amenaza con partirla en dos en su parte meridional dentro de pocos millones de años. Esta división es distinta a la que también parece estar formándose a la altura del llamado Cuerno de África y que ya ha dejado profundos socavones en el terreno, en otro proceso parecido y también llamado a separar esta parte del continente en el futuro.

La separación ahora descubierta ocurriría a lo largo del Rift de Kafue, que forma parte de una línea de aproximadamente 2.500 kilómetros que se extiende desde Tanzania hasta Namibia.

Hasta ahora, los geólogos consideraban que el Rift de Kafue estaba extinto y sin actividad. Sin embargo, un grupo de científicos afirma que en las últimas décadas ha mostrado signos de actividad, lo que presagia que esta formación podría estar convirtiéndose en un nuevo rift continental, creando tal vez un nuevo mar en esta región.

Lo cierto es que en los últimos años ya se habían detectado numerosos indicios. Fue el caso de terremotos leves pero detectables por los sismógrafos, un aumento de la temperatura subterránea y ligeras elevaciones del terreno. Todo ello indica que la zona podría en realidad estar tectónicamente activa.

Área estudiada durante la investigación / Frontiers in Earth Science

Las evidencias se están acumulando. Un estudio publicado esta semana en la revista Frontiers in Earth Science va más allá. “Contamos con los primeros datos geoquímicos de esta zona”, señaló Rūta Karolytė, investigadora postdoctoral en la Universidad de Oxford, Inglaterra. “Es una línea de evidencia completamente diferente que fortalece la idea de que hay actividad de rift en la región”, señaló en declaraciones recogidas por CNN.

El estudio de esta nueva grieta o rift ayudaría a responder una de las preguntas más fundamentales de la tectónica: "¿Cómo comienza un límite de placas? Los límites maduros son fáciles de reconocer. Las etapas iniciales son mucho más sutiles", explicó Estella Atekwana, profesora en la Universidad de California, Davis.

“Si el Rift de Kafue forma parte de un límite de placas recién nacido, nos ofrece una oportunidad única para estudiar el nacimiento de un nuevo límite antes de que el vulcanismo, los grandes seísmos y la deformación superficial modifiquen el terreno”, señaló.

Pistas de un nuevo límite tectónico

Para recopilar evidencia, Karolytė y sus colegas recolectaron muestras de aguas termales y pozos geotérmicos en Zambia, que han surgido de forma natural sobre lo que sospecha que es el nuevo rift. “Hay agua caliente que burbujea hacia la superficie, y tomamos muestras del gas que sale de ella”, explicó Karolytė, científica de una empresa británica de exploración de hidrógeno natural.

Los investigadores se centraron principalmente en la proporción entre dos tipos de helio —helio-3 y helio-4— buscando indicios de que las aguas tenían conexión con el manto terrestre, la capa que se encuentra entre la corteza y el núcleo y que mide cientos de kilómetros de espesor. “Encontramos más helio-3 del que normalmente hay en la corteza, lo que generalmente indica que fluidos del manto están llegando al agua”, agregó Karolytė.

Humedales del rio Kafue en Zambia / Getty

Dado que el material del manto puede llegar a la superficie cuando las placas tectónicas se estiran y comienzan a separarse, el equipo considera que estos datos geoquímicos podrían ser una señal temprana de la formación de un nuevo límite de placas.

Entre 2 y 20 millones de años

Una grieta activa en desarrollo puede convertirse en el nuevo límite de una placa tectónica, aunque no necesariamente. "Estos rifts suelen empezar y detenerse, o extenderse un poco y detenerse de nuevo. Es difícil predecir qué ocurrirá", dijo Karolytė.

África ya cuenta con un rift bien desarrollado y con decenas de millones de años: el Rift de África Oriental, con varios volcanes y actividad sísmica. Sin embargo, para que el nuevo rift se convierta en un límite de placas, el proceso tardaría mucho tiempo. "En el mejor de los casos, podría suceder en un par de millones de años. En el peor, en 10 o 20 millones", afirmó Mike Daly, coautor del estudio y profesor en la Universidad de Oxford.

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"Se separaría la parte sur de África, pero antes veríamos un aumento de seísmos y algo de actividad volcánica con flujos de lava. Aparecerían fisuras profundas donde el agua se acumularía, formándose lagos como en África Oriental, y finalmente surgiría un mar", agregó.