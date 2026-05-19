Estudio: ¿Por qué los latinoamericanos tratan mejor a los animales que los estadounidenses? España tuvo algo que ver

La forma en que las personas perciben y tratan a los animales salvajes puede variar drásticamente entre las diferentes regiones del planeta. Una investigación liderada por la Universidad Estatal de Colorado (EEUU), que se considera el primer estudio internacional realizado al respecto, ha descubierto una marcada diferencia entre la forma en que tratan a los animales silvestres las poblaciones latinoamericanas y las norteamericanas. El origen parece residir en la colonización europea que tuvo lugar siglos atrás.

El estudio demuestra que Latinoamérica considera a la vida silvestre como parte de la comunidad social, merecedora de derechos como los humanos —un valor que los investigadores denominan "mutualismo"—, mientras que Estados Unidos y Canadá consideran a la fauna básicamente como un recurso para el uso humano —un valor que se conoce como "dominación"—.

Estas visiones tan contrapuestas resultan coincidir con aquellas que tenían los países colonizadores procedentes del hemisferio occidental: Gran Bretaña en Norteamérica y España y Portugal en Latinoamérica. Mientras que Gran Bretaña y el norte de Europa estaban más orientados a la dominación, el sur de Europa favorecía el mutualismo.

Esta investigación, publicada en Nature Sustainability, consolida las conclusiones de estudios anteriores que ya apuntaban que las potencias colonizadoras pueden ayudar a explicar las diferencias culturales actuales entre Norteamérica y Sudamérica en esta y otras materias.

Colonizadores españoles llegando a las costas americanas / Agencias

«Las instituciones británicas fomentaron el establecimiento de asentamientos, mientras que las españolas y portuguesas se centraron en la extracción de recursos como el oro», afirmó el autor principal, Michael Manfredo, profesor del Warner College of Natural Resources de la CSU.

El papel de la religión

«Además, la orientación religiosa de los países del norte de Europa abogaba por la dominación humana, algo que no ocurría en el sur de Europa. Los valores actuales son coherentes con estas diferencias», añadió.

Manfredo alude al cambio religioso y social ocurrido en el norte de Europa durante los siglos XVI y XVII, que impulsó a los protestantes a controlar su entorno, incluyendo los animales que lo habitaban. En cambio, los países históricamente católicos, como la Península Ibérica, tendían a adoptar posturas mutualistas.

Los hallazgos se basan en una encuesta realizada a casi 18.500 personas en 33 países de América y Europa. Las respuestas se situaron en un espectro que abarca desde el mutualismo hasta la dominación, y los valores expresados en relación a la vida silvestre variaron considerablemente entre países.

Los actuales habitantes de Latinoamérica son más respetuosos con la fauna silvestre que los de Norteamérica / Agencias

Los resultados evidencian que Norteamérica y los países del norte de Europa presentan altos niveles de mutualismo, pero están más orientados a la dominación que Latinoamérica y el resto de Europa. Latinoamérica presenta bajos niveles de dominación y niveles muy altos de mutualismo, incluso superiores a los de los países colonizadores, España y Portugal.

Los valores indígenas

El estudio reveló que los pueblos indígenas en toda América son fuertemente mutualistas, aunque Latinoamérica contaba con poblaciones indígenas más numerosas en el momento de la colonización.

«En la época de la colonización europea, en Latinoamérica existían grandes ciudades y una importante población indígena: 50 millones de personas o más», afirmó Manfredo.

«Concluimos que los valores actuales de mutualismo surgieron a través de visiones razonablemente compatibles sobre la vida silvestre entre ibéricos e indígenas», añadió.

Esta diferencia de valores tiene importantes efectos en la gestión de la vida silvestre. «Lo que es una práctica aceptable en un país puede ser inaceptable en otros».

El uso de la caza en unos países y otros

El control letal (es decir, la caza) es la forma común de actuar cuando surgen conflictos entre humanos y fauna salvaje en aquellos países con mayores niveles de dominación. En cambio, los países con mayores niveles de mutualismo tienden a apoyar esa práctica solo en situaciones extremas de daño a los humanos.

La encuesta preguntó si el control letal debería utilizarse en diversos escenarios de conflicto, como daños a cultivos, colisiones de vehículos, enfermedades zoonóticas, ataques a mascotas o ganado y ataques a personas.

En Sudamérica y Centroamérica había impresionantes ciudades antes de la llegada de los colonizadores / Agencias

«El control letal es la forma fundamental en que Norteamérica aborda el conflicto entre humanos y fauna silvestre», afirmó Manfredo. «Se utiliza para una amplia variedad de propósitos, incluyendo la seguridad, la producción agrícola y la limitación de especies invasoras».

Los valores evolucionan lentamente

El estudio demostró que los valores de la sociedad en relación a la vida silvestre son persistentes y tienen profundas raíces históricas.

La autora del estudio, Tara Teel, profesora de la CSU, señaló que es importante que las organizaciones de conservación comprendan que tal vez sea imposible modificar valores tan arraigados.

«Necesitamos trabajar dentro de los valores que existen en diferentes lugares y comprenderlos para poder ser eficaces en la conservación», afirmó.

En investigaciones anteriores, Manfredo y Teel han colaborado con agencias estatales de vida silvestre en Estados Unidos para evaluar los valores de la población hacia la vida silvestre y cómo estos están cambiando a lo largo del tiempo.

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«En Estados Unidos observamos un cambio de la dominación hacia valores más mutualistas debido a fuerzas de modernización, como el aumento de los ingresos, la educación y la urbanización», dijo Teel.