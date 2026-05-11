Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarçaRúa BarçaFiesta BarçaHantavirusElecciones AndalucíaHansi FlickEric ClaptonMbappéGuardia CivilEmma VilarasauCarme Noguera
instagramlinkedin

Salud y medio ambiente

Nuevo informe europeo: estas son las cuatro frutas más contaminadas por pesticidas

Piden a la UE que tenga en cuenta el efecto combinado de múltiples sustancias, en vez de analizarlas solo aisladamente

Alertan de que no se está evaluando el efecto combinado de los pesticidas

Alertan de que no se está evaluando el efecto combinado de los pesticidas / Bigstockphoto

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un nuevo informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) revela que el 25,5 % de las frutas y verduras vendidas en la UE contienen más de un residuo de pesticida a la vez. Este hecho ha llevado a la entidad internacional Pesticide Action Network (PAN), que lucha contra estas sustancias, a acusar a la UE de “engañar” sobre la seguridad de las dosis actualmente autorizadas.

El contenido de informe “significa que una de cada cuatro frutas y verduras consumidas expone a la ciudadanía a ‘cócteles’ de pesticidas cuya seguridad no ha sido evaluada por la EFSA, a pesar de su obligación legal de hacerlo. Además, la mayoría de los residuos identificados son neurotóxicos, lo que pone en riesgo el desarrollo cerebral de los más pequeños”, señala la entidad.

La actual normativa europea no considera ilegal los ‘cócteles’ de pesticidas en un mismo alimento, siempre que cada sustancia individualmente se encuentre por debajo del límite legal establecido. Sin embargo, advierte PAN Europe, “lo legal y lo seguro no tienen por qué coincidir. Las autoridades reguladoras siempre van por detrás del conocimiento científico: la ciencia demostró hace tiempo que las sustancias que por sí solas parecen no tener ningún efecto, pueden tener un efecto mucho mayor cuando se combinan con otras. Por ello, la EFSA engaña cuando afirma la seguridad de exponerse a los residuos de pesticidas basándose en el supuesto de exponerse solo a sustancias aisladas”.

Las uvas, entre las frutas que más pesticidas peligrosos contienen

Las uvas, entre las frutas que más pesticidas peligrosos contienen / Agencias

A juicio del director ejecutivo de PAN Europe, Martin Dermine, "los resultados son preocupantes, ya que evidencias científicas crecientes demuestran que la exposición a residuos de plaguicidas a través de los alimentos está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como el cáncer y puede provocar infertilidad".

Las frutas más contaminadas

El análisis de la EFSA demuestra que las naranjas, uva de mesa, fresas y manzanas siguen siendo los alimentos más contaminados. Este resultado va en sintonía con los hallazgos de un informe reciente de PAN Europe, que analizó manzanas en 13 países europeos y descubrió que el 85% de las muestras de esta fruta contenían múltiples residuos.

 "Los consumidores están expuestos a diario a cócteles de disruptores endocrinos, plaguicidas, PFAS o neurotóxicos, cuyos efectos combinados en la salud no son evaluados", indica Salomé Roynel, responsable de Políticas de PAN Europe.

La fresa, otro gran receptor de pesticidas

La fresa, otro gran receptor de pesticidas / Agencias

PAN Europe insta a que la EFSA establezca con urgencia un método para evaluar el efecto cóctel para reducir los límites de exposición permitidos y proteger mejor la salud pública frente a la exposición a cócteles de plaguicidas.

Los pesticidas más peligrosos, los más frecuentes

Además, PAN Europa lamenta la “falta de transparencia” en la comunicación de la EFSA, que en sus comunicados generales solo proporciona estadísticas genéricas sobre los niveles de contaminación y no destaca que los plaguicidas más frecuentes son los más peligrosos, “un dato que, en cambio, queda oculto en su base de datos”.

Los datos de la EFSA muestran que los residuos de plaguicidas prohibidos en la UE, como el clorpirifós o el imidacloprid (dos neurotóxicos dañinos para el desarrollo cerebral fetal), se encuentran entre los residuos más identificados, especialmente aquellos que superan el límite legal.

Noticias relacionadas

"Las sustancias más encontradas son plaguicidas neurotóxicos, como el clorpirifós (a pesar de su prohibición), piretroides o neonicotinoides, todos ellos perjudiciales para el desarrollo del cerebro de los niños. Recomendamos encarecidamente que los padres proporcionen solo alimentos ecológicos a sus hijos, especialmente en el caso de las frutas y verduras más contaminadas", aconseja Martin Dermine.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Pérez, neurólogo: 'El yoga, taichí o el mildfulness reducen el estrés y pueden prevenir el deterioro cognitivo
  2. El tren turístico de Catalunya que parece sacado de otra época: naturaleza, historia y vistas únicas
  3. El deterioro cognitivo leve, reto pendiente para frenar las demencias: solo se diagnostican la mitad de los casos
  4. La escuela inclusiva sin recursos fractura al profesorado: unos piden más apoyos y otros, 'acabar con este engaño
  5. Un herido crítico y cinco graves en un accidente de tráfico en Cubelles
  6. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  7. Así es la compra de una madre con 15 hijos: 240 litros de leche y 1.300 galletas al mes
  8. La causa para la beatificación de Gaudí analiza como milagro la curación de un bebé catalán en 2023: 'Ya está en estudio

Nuevo informe europeo: estas son las cuatro frutas más contaminadas por pesticidas

Nuevo informe europeo: estas son las cuatro frutas más contaminadas por pesticidas

Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga

Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga

¿Por qué 'limpiar' de vegetación ríos y torrentes aumenta el peligro de inundaciones graves?

¿Por qué 'limpiar' de vegetación ríos y torrentes aumenta el peligro de inundaciones graves?

Los 3 árboles ideales para maceta que transforman tu terraza esta primavera (y sobreviven al verano en España)

Los 3 árboles ideales para maceta que transforman tu terraza esta primavera (y sobreviven al verano en España)

La Ley de Bienestar Animal lo dice: los pulpos son seres inteligentes en este país

La Ley de Bienestar Animal lo dice: los pulpos son seres inteligentes en este país

Arranca LoupO Coexistence, el proyecto que usa IA para mejorar la convivencia con osos y lobos en el Pirineo

Arranca LoupO Coexistence, el proyecto que usa IA para mejorar la convivencia con osos y lobos en el Pirineo

El eclipse solar de agosto dispara el turismo rural: oportunidad económica y reto ambiental

El eclipse solar de agosto dispara el turismo rural: oportunidad económica y reto ambiental

Europa renueva y electrifica sus coches mientras envía a África los más contaminantes, desvela un estudio

Europa renueva y electrifica sus coches mientras envía a África los más contaminantes, desvela un estudio