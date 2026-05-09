Europa renueva y electrifica sus coches mientras envía a África los más contaminantes, desvela un estudio

La Unión Europea exporta los coches usados más contaminantes hacia países con regulaciones ambientales laxas. Esta es la principal conclusión de una investigación liderada por Ignacio del Rosal, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. El estudio revela que, mientras Europa avanza en su transición energética, el desplazamiento de vehículos de combustión hacía países en desarrollo, especialmente africanos, puede convertirse en una amenaza en un contexto de crisis climática mundial.

Del Rosal propone, para evitarlo, armonizar los estándares normativos internacionales, prohibir las exportaciones de baja calidad y fomentar planes de achatarramiento y movilidad sostenible.

El trabajo ha sido publicado en ‘Journal of Environmental Planning and Management’. Del Rosal incide en las diferencias en el nivel de exigencia de las políticas ambientales entre países influyen en el flujo de exportaciones de coches usados desde la Unión Europea (UE) hacia el resto del mundo entre 2017 y 2023.

Las regulaciones y restricciones en Europa contrastan con la exportación de coches contaminantes a África / Eduardo Parra

“En un contexto de descarbonización global, la promoción de vehículos eléctricos en países desarrollados está generando un excedente de coches con motor de combustión interna que terminan siendo exportados a naciones de ingresos bajos y medios, especialmente en África, donde representan hasta el 90% de la flota nacional en determinados casos”, comenta el investigador.

Entre 2017 y 2023, la UE exportó más de 6 millones de coches usados, de los cuales el 97% incorporaba motores de combustión. El estudio analiza si los vehículos más contaminantes se desplazan hacia países con regulaciones más laxas, un fenómeno coherente con la hipótesis del refugio de contaminación (pollution haven hypothesis). Este concepto plantea que los productos o actividades más contaminantes acaban desplazándose hacia países con regulaciones ambientales más débiles, porque allí resultan más baratos y más fáciles de mantener en funcionamiento.

“Nuestros resultados empíricos confirman que las exportaciones de coches usados contaminantes (gasolina y diésel) aumentan a medida que crece la brecha de política ambiental entre el país exportador europeo y el importador del resto del mundo”, explica.

El profesor Del Rosal, de la Universidad de Oviedo, autor del estudio / LNE

“Las exportaciones de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos), por el contrario, son menores cuando esta diferencia regulatoria es mayor; un efecto que se intensifica en el caso de las exportaciones hacia el continente africano”, añade el profesor Del Rosal.

Promover la prohibición de exportar

En cuanto a las implicaciones de política económica, el estudio analiza diversas estrategias para abordar este problema. Por un lado, resulta necesaria una mayor armonización internacional para establecer estándares mínimos emisiones, como los estándares Euro 4 ya propuestos en ciertas regiones africanas, y de seguridad.

Los Euro 4 son una normativa europea que establece límites máximos de emisiones contaminantes para los vehículos. Entraron en vigor en 2005 para turismos y obligaron a los fabricantes a reducir la contaminación generada por los motores de gasolina y diésel.

Podría reclamarse la prohibición de exportar vehículos que no cumplan con requisitos mínimos ambientales y de inspección técnica" Ignacio del Rosal — Universidad de Oviedo

Asimismo, según el estudio, podría reclamarse la prohibición de exportar vehículos que no cumplan con requisitos mínimos ambientales y de inspección técnica. Ligado a esto, también pide mejorar el seguimiento de los flujos legales e ilegales —a menudo registrados fraudulentamente como chatarra o piezas— para asegurar una gestión adecuada al final de su vida útil.

Tráfico en Nairobi / Agencias

Por otro lado, Del Rosal indica que será recomendable mantener o implementar incentivos en los países exportadores para el achatarramiento de los vehículos más antiguos en lugar de su exportación. Finalmente, en los países importadores, es preciso fomentar el transporte público y opciones de movilidad compartida para reducir la dependencia de la importación de vehículos usados.

"Trasladar el problema en lugar de resolverlo"

“Este fenómeno pone de manifiesto que la transición ecológica no puede entenderse únicamente en clave nacional o regional, sino que requiere una visión verdaderamente global”, apunta Ignacio del Rosal.

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“Si no se actúa de forma coordinada, corremos el riesgo de trasladar el problema en lugar de resolverlo, comprometiendo los avances logrados en Europa y dificultando el cumplimiento de los objetivos climáticos a escala internacional”, concluye.