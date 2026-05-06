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Restauración ecológica

Brasil pasa a la ofensiva: reforestará 58.000 hectáreas de la Amazonía

El proyecto ya ha sido adjudicado a la empresa que lo llevará a cabo y que plantará 25 millones de árboles a lo largo de 40 años

La Amazonía brasileña sufre un ritmo de deforestación impresionante

La Amazonía brasileña sufre un ritmo de deforestación impresionante / Ibama

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

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A principios de 2025, Brasil anunció un programa para reforestar 58.700 hectáreas de selva amazónica (superficie equivalente a la isla de Ibiza) y emprender así una estrategia de restauración activa de áreas que han sido deterioradas en las últimas décadas. Ahora, una empresa especializada, Re.green, ha sido la adjudicataria de este gran proyecto, que contempla plantar 25 millones de árboles en dicha superficie a lo largo de 40 años.

Se trata de una apuesta emblemática del gobierno de Luis Inázio Lula da Silva para demostrar que ya no solo basta frenar la deforestación de la Amazonia, sino que es preciso también recuperar aquellas partes que se han perdido. Desde 1970 se calcula que este inmenso bosque tropical ha perdido una superficie equivalente al tamaño de Francia y, aunque en los últimos años el ritmo se ha ido desacelerando, lo cierto es que la tala masiva de árboles aún no se ha detenido.

Acto de adjudicación de la concesión a la empresa restauradora

Acto de adjudicación de la concesión a la empresa restauradora / Agencias

El programa ProFloresta+, impulsado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) junto con la petrolera estatal Petrobras, busca financiar la restauración forestal mediante la compra de créditos de carbono. La inversión inicial es de 78 millones de dólares y la idea es generar cinco millones de créditos de carbono.

Los árboles que se plantarán corresponderán a 80 especies autóctonas, al objeto de asegurar la continuidad del proyecto y la permanencia del espacio forestal recuperado.

El proyecto se desarrollará en la Unidad de Manejo 2 del Bosque Nacional Bom Futuro, en la región amazónica de Porto Velho, Rondônia.

1.700 empleos directos

Además de ayudar a mitigar el cambio climático y proteger la biodiversidad, se estima que el programa generará 1.700 empleos directos, convirtiendo así la conservación ecológica en un motor de desarrollo sostenible para la población local. De hecho, la comunidad indígena karitiana participará activamente en la restauración, aportando su conocimiento ancestral, informó el gobierno brasileño.

El Gobierno de Brasil quiere reforestar una inmensa cantidad de territorio

El Gobierno de Brasil quiere reforestar una inmensa cantidad de territorio / Agencias

El mercado de créditos de carbono se ha convertido en una herramienta clave para financiar proyectos de restauración. Es un sistema mediante el cual las empresas compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo a recuperar áreas naturales, en este caso, la selva amazónica.

En realidad, este proyecto que está a punto de iniciarse y se prolongará durante cuatro décadas es solo una parte de la estrategia del gobierno brasileño para recuperar parte del terreno forestal perdido.

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El Servicio Forestal de Brasil ha identificado 1,3 millones de hectáreas con necesidad urgente de intervención. El objetivo nacional es reforestar 12 millones de hectáreas antes de 2030, ofreciendo hasta 300.000 hectáreas bajo el modelo de concesión antes de 2027.

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