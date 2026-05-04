Sorprendente descubrimiento: las aves huyen antes de las mujeres que de los hombres

La naturaleza proporciona en ocasiones hechos sorprendentes y difíciles de explicar. Algunos de ellos pasarían inadvertidos si no fuera por la acción de los científicos, que observan con paciencia el comportamiento de las especies. Ahora, una investigación ha desvelado que las aves, en presencia de seres humanos, alzan el vuelo con mayor prontitud si esas personas son mujeres. En concreto, los pájaros escapan un metro antes cuando se les acercan mujeres que cuando son hombres. Eso representa un 11% de la distancia media de huida de las aves.

El estudio ha sido publicado en la revista British Ecological Society y ha descubierto un hecho tan fascinante como desconocido: las mujeres parecen asustar más a las aves que los hombres. No fue un estudio de ámbito reducido, sino que se llevó a cabo en cinco países europeos (Francia, España, Polonia, Alemania y República Checa) e incluyó un total de 2.701 observaciones de aves de 37 especies diferentes.

Gran variedad de aves

Entre las especies estudiadas figuraban algunas tan familiares y comunes como el mirlo, la paloma, el carbonero, el gorrión, el estornino, el petirrojo, el pinzón o el jilguero. Son aves de diferentes familias, hábitos alimenticios y procedentes de ecosistemas también variados.

Países en que se ha desarrollado el estudio / besjournals

Los investigadores comprobaron que, cuando la persona que se acercaba era mujer, las aves salían volando un metro antes que cuando llegaba un hombre. Y, por tanto, dejaban que éstos se acercaran un metro más que las féminas antes de emprender el vuelo.

Pueden distinguir a qué sexo pertenecen las personas

No parece tratarse de una casualidad, habida cuenta del gran número de casos analizados a lo largo de ciudades diferentes en países distintos. La conclusión que alcanzan los investigadores es que las aves pueden distinguir el sexo al que pertenece la persona que se les acerca.

Para garantizar la precisión de sus resultados, los investigadores tuvieron en cuenta múltiples aspectos, como la distancia inicial entre la persona y los animales, el tamaño del grupo de aves y la existencia de árboles alrededor, entre otros aspectos.

¿Por qué? Dos hipótesis

Pero, una vez comprobado este hecho, la pregunta que surge es: ¿por qué se comportan así las aves de tan diferentes especies? ¿Acaso inspiran más miedo las mujeres que los hombres a este grupo de animales? Y si es así ¿por qué?

Imagen de un pinzón, una de las especies estudiadas / Pixabay

Para buscar una respuesta, los autores de la investigación lanzan dos hipótesis. La primera de ellas es que las mujeres, ya en la prehistoria, en las sociedades de cazadores-recolectores, se ocupaban preferiblemente de cazar aves, puesto que eran animales menos voluminosos, mientras que los hombres se centraban en presas más grandes. Inicialmente se pensaba que la caza era una actividad restringida a los hombres, pero actualmente se piensa que las mujeres sí podían tener algún papel en esta actividad, pero se reduciría a pequeños animales, como las aves. De ahí que los pájaros hayan conservado en su memoria genética el recuerdo de la mujer como cazadora de aves.

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La otra hipótesis tiene que ver con el olor de los seres humanos. Los autores no descartan que las aves puedan distinguir hombres y mujeres a través del olfato. De hecho, otras investigaciones recientes parecen reforzar el papel olfativo de las aves, si bien no existe aún demasiada evidencia de ello. Los pájaros dependen principalmente de estímulos visuales y auditivos, indica el estudio.