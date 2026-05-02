Nacen los dos primeros linces en libertad en el Parque Nacional de Cabañeros

Continúan las buenas noticias para la recuperación del lince en la Península. El Parque Nacional de Cabañeros, que abarca las provincias de Ciudad Real y Toledo, ha alcanzado el hito del nacimiento en libertad de la primera camada de lince ibérico (Lynx pardinus) registrada desde su declaración como espacio protegido, a finales del siglo XX.

El acontecimiento, confirmado este jueves, supone un avance en la conservación de la biodiversidad y en la recuperación de una de las especies más amenazadas del planeta, ha informado el Organismo Autónomo Parques Nacionales en un comunicado de prensa.

La camada detectada está formada por dos crías, descendientes de la pareja reproductora integrada por los ejemplares Uvita y U2, cuya consolidación en el territorio ha sido clave para este éxito ecológico.

Un proceso iniciado hace tres años

El proceso de integración de Uvita comenzó en 2023, cuando nació en el marco del Programa Nacional de Conservación del Lince Ibérico.

Primer plano de un lince ibérico / Shutterstock

Posteriormente, fue capturada en septiembre de 2024 en Sierra Morena y trasladada al centro de recuperación ‘El Chaparrillo’, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde pasó por un periodo de cuarentena y controles veterinarios antes de ser introducida en un cercado de preliberación en Cabañeros, donde permaneció en semilibertad antes de su liberación definitiva en noviembre de 2024.

Por su parte, el macho U2 tiene un origen vinculado a un episodio de conservación intensiva. Tras la muerte de su madre por atropello, fue trasladado junto a sus hermanos al centro de cría en cautividad de La Olivilla (Jaén), donde fue criado mediante un sistema mixto que combina intervención humana y aprendizaje de comportamientos naturales como la caza y la territorialidad y posteriormente fue liberado en el parque en abril de 2024.

Seguimiento mediante fototrampeo

El seguimiento científico de ambos ejemplares, realizado mediante fototrampeo y radioseguimiento GPS, permitió detectar interacciones entre ellos a finales de 2024, lo que sugería la formación de un territorio compartido.

En la parte inferior de esta imagen de fototrampeo se observa a las dos crías / OAPN

Aunque en un primer ciclo no se registraron crías, algo habitual en procesos de reintroducción, la estabilización de la pareja ha culminado ahora con estos nacimientos.

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En Cabañeros se han desarrollado durante décadas actuaciones de restauración del hábitat orientadas a recuperar esta especie clave, mediante vivares artificiales, siembras, cerramientos selectivos y programas de repoblación.