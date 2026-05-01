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Nuevo intento de Asturias para reactivar la caza del lobo tras el varapalo judicial que lo impide

El gobierno del Principado saca a exposición pública un decreto para sortear los escollos planteados por el Tribunal Superior

Un lobo ibérico fotografiado en el Principado de Asturias

Un lobo ibérico fotografiado en el Principado de Asturias / Principado de Asturias

Mariola Riera

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La Consejería de Medio Rural y Política Agraria sacaba este miércoles a información pública el borrador del decreto que tendrá que modificar el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado aprobado en 2015. Es una gestión indispensable para poder retomar los controles poblacionales (caza) en la región, suspendidos desde febrero después de que el Tribunal Supremo tumbase el programa de 2022 y 2023 al declarar nulo uno de los artículos del citado plan.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica la resolución de 22 de abril que recoge el trámite por el que ciudadanía, entidades y colectivos interesados pueden presentar alegaciones y contribuir al proceso de revisión del marco normativo que regula la gestión de la población de lobo en la comunidad. Los cambios previstos en el decreto tienen como objetivo restablecer las herramientas de control de la especie.

Desautorización judicial

El paso se da días después de otro varapalo jurídico para la Consejería de Medio Rural en cuanto a la gestión del lobo, una especie muy controvertida que mantiene en vilo a los ganaderos por los ataques a sus animales, al alza en los últimos años.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) anuló el programa de eliminaciones de este año (53 ejemplares previstos que se quedaron en 44 tras conocerse la citada sentencia del Supremo) al considerar que carece de cobertura legal, pues se basó en el II Plan de Gestión del Lobo, que quedó derogado en septiembre de 2021 al aprobarse la inclusión del cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Una inclusión que se revirtió hace justo un año en el Congreso de los Diputados, al retirarse la protección al animal al norte del Duero.

Lobo ibérico en su medio natural

Lobo ibérico en su medio natural / Shutterstock/Pablo Santana

La sentencia, dictada este martes 21 de abril por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estimó el recurso presentado por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes N’Aición D’Asturies contra la resolución de Medio Rural para eliminar lobos el 24 de abril de 2025.

Nuevo intento

Todo ello ha llevado al Principado a tener que realizar cambios de normativa. En Medio Rural explican que el decreto responde, por una parte, a los cambios normativos producidos en los últimos años. Además, aseguran que el nuevo texto "tiene en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declaró la nulidad sobrevenida del artículo 7.5 a y abrió la puerta a su nueva aprobación conforme al actual régimen jurídico".

El procedimiento para la modificación se inició mediante una resolución de la consejería del pasado 5 de marzo. La revisión afecta al decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprobó el II Plan de Gestión del Lobo en Asturias, con el objetivo de adaptarlo a la situación actual y mejorar su aplicación.

El lobo sigue estando en el centro de la polémica

El lobo sigue estando en el centro de la polémica / Europa Press

De acuerdo con la normativa vigente, ahora se abre un periodo de información pública de veinte días hábiles, hasta el 28 de mayo, para que las personas interesadas puedan realizar sus alegaciones.

Crítica ecologista

La iniciativa de Medio Rural ya ha sido contestada por la Coordinadora Ecologista de Asturias, que acusan a Marcos de "seguir intentando saltarse la ley y continuar con las matanzas indiscriminadas de lobos" en la región.

Temen en la organización que el Principado "solo va escuchar a quien defiende las matanzas como forma de convivencia de la ganadería subvencionada extensiva y los animales salvajes".

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Y advierten de que las "matanzas se ha demostrado que son ilegales, incluyendo además a los cazadores a pesar de que el lobo no es una especie cinegética. Matanzas en gran parte han sido contra cachorros en un ejemplo de la falta de selectividad, disparan a todo lo que ven, sin importarle sexo, edad, o papel en la manada".

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