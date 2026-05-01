Animales de todo tipo reducen su fertilidad por los químicos sintéticos y el calentamiento global

El aumento de la infertilidad no es algo que se limite a los seres humanos. Las agresiones que sufre la naturaleza a través de numerosos frentes están reduciendo el potencial reproductivo de muchas formas de vida, según acaba de desvelar una investigación científica.

El trabajo ha permitido identificar las causas fundamentales en la pérdida de la capacidad reproductiva de las especies silvestres: los productos químicos sintéticos (como pesticidas o PFAS) y el calentamiento global, que no actúan de forma aislada, sino conjuntamente, ejerciendo de este modo una presión creciente sobre la fertilidad y la fecundidad (la capacidad biológica de un organismo para reproducirse) en un amplio espectro de especies.

Los efectos observados incluyen desequilibrios en la desigual proporción de ambos sexos, así como una menor calidad de óvulos y espermatozoides, y anomalías en el desarrollo de las poblaciones, además de una disminución de las mismas.

Los químicos sintéticos y el cambio climático combinados reducen la fertilidad de los animales / Nature

Además, el impacto detectado no se limita a una sola generación; perdura en las siguientes y tiende a empeorar cuando la exposición a sustancias químicas y el cambio climático coinciden, como de hecho está sucediendo en amplias regiones del planeta.

Las dos amenazas a la fertilidad

Salvo que se trate de una criatura que vive en el fondo del mar, escapar de los productos químicos sintéticos es prácticamente imposible. Estas moléculas, lejos de ser biológicamente inertes, una vez liberadas, se introducen en los sistemas vivos a través de los alimentos que consumimos, el aire que respiramos o mediante la absorción directa por el organismo.

El reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) es la principal normativa de la Unión Europea para salvaguardar la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos que plantean las sustancias químicas. Para ello, evalúa sistemáticamente la seguridad de las sustancias químicas utilizadas en estos países.

1.000 sustancias químicas peligrosas

De las 140.000 sustancias químicas sintéticas que hay actualmente registradas, más de 1.000 son disruptores endocrinos (DE), es decir, sustancias que pueden alterar el metabolismo, el crecimiento e incluso reprogramar las vías epigenéticas, desencadenando efectos en cadena que pueden extenderse a través de especies y ecosistemas. Estas sustancias químicas son extremadamente potentes incluso en bajas concentraciones.

La industria química invade cada vez más el medio natural / Pixabay

Los estudios demuestran además que el aumento de las temperaturas, impulsado principalmente por el cambio climático, está contribuyendo a una pérdida global de biodiversidad. Este factor de estrés ambiental socava la capacidad de los organismos vivos para reproducirse, tanto directa como indirectamente.

El calentamiento global también puede intensificar la toxicidad de los contaminantes, provocando que las sustancias químicas nocivas se acumulen en concentraciones aún más altas dentro de los tejidos de un organismo, donde pueden causar mayor daño.

Para comprender mejor la magnitud de estos impactos, los investigadores fueron más allá de una sola especie y recopilaron y analizaron una gran cantidad de datos científicos existentes en todo el espectro evolutivo, incluyendo invertebrados, peces, aves, reptiles y anfibios, mamíferos y humanos. El objetivo era identificar patrones generales en todas estas familias de animales.

Una mezcla letal: calentamiento y químicos

El resultado de ese análisis es que la carga combinada del cambio climático y los productos químicos sintéticos ha dejado una huella perjudicial en la salud reproductiva de casi todas las formas de vida examinadas en el estudio.

Por ejemplo, un producto químico utilizado en la pintura de barcos desencadena una afección llamada imposex en los caracoles hembra, provocando el desarrollo de órganos reproductores masculinos y la infertilidad de poblaciones enteras. En los peces, la exposición a sustancias químicas que imitan el estrógeno ha causado que los machos desarrollen características femeninas, lo que en algunos casos ha llevado al colapso total de las poblaciones locales.

Los químicos llegan a casi todas las criaturas animales / Pixabay

En los reptiles, como en las tortugas marinas, la temperatura de su nido determina el sexo de sus crías, y el aumento de las temperaturas está produciendo ahora crías casi exclusivamente hembras en algunas poblaciones de tortugas.

Las aves tampoco se libran, ya que pesticidas como el DDT han provocado que las cáscaras de los huevos se vuelvan tan delgadas que se rompen durante la incubación, devastando enormes poblaciones de aves como el halcón peregrino.

Para las focas y los leones marinos, la crisis proviene de dos frentes: la disminución del hielo marino causa abortos tardíos y partos prematuros, mientras que la exposición a productos químicos se ha asociado con tumores uterinos y menores tasas de embarazo.

Factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad / Nature

En humanos, la exposición a PFAS, también conocidos como ‘químicos eternos’, se cree que es el origen de menores probabilidades de concepción y una peor calidad embrionaria. Asimismo, diversos estudios han detectado la presencia de microplásticos en testículos y semen humanos, observándose concentraciones más altas asociadas cuando se ha contabilizado un menor número de espermatozoides.

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El estudio concluye que solo una acción global y coordinada para preservar el clima, los plásticos y los disruptores endocrinos podrá proteger nuestra biodiversidad y proteger la salud de nuestro planeta.