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Lirio de los valles

Muguet y el 1 de mayo: ¿qué es la flor que anuncia la primavera y por qué se regala en esta fecha?

Es tal la belleza de esta planta que una leyenda griega sostiene que fue creada por el dios Apolo para tapizar el suelo que pisaban las musas

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Muguet o flores del valle.

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Vega S. Sánchez

Vega S. Sánchez

Barcelona
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El muguet, también conocido como lirio de los valles o lirio convalia (convallaria majalis), es una pequeña planta herbácea que se caracteriza por sus delicadas flores blancas en forma de campana y su fragancia distintiva, entre jazmín y rosa.

Es tal su belleza que los griegos sostenían que había sido creada por el dios Apolo, deidad de la creatividad y belleza, para tapizar el suelo que pisaban las musas.

A pesar de su belleza, conviene tener en cuenta que hay partes de la planta del muguet que son altamente tóxicas si se ingieren, ya que contienen glucósidos cianogénicos. Por lo tanto, es importante mantenerla alejada fuera del alcance de niños y animales.

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Gesto de amistad

Existe una tradición francesa, que se ha extendido a países como Bélgica y Suiza y que está empezando a introducirse en Catalunya, que promueve el regalar muguet el 1 de mayo como un gesto de amistad y solidaridad entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, en reconocimiento al Día del trabajador.

La tradición tiene sus orígenes en la Edad Media, en la década de 1560, cuando esta flor originaria de Japón llegó a Europa. El rey Carlos IX de Francia quedó maravillado por la belleza y perfume del lirio de los valles y decidió regalar muguet a las damas de la corte como un gesto de buena suerte y felicidad cada primero de mayo. Desde entonces, el muguet se ha convertido en un símbolo de amistad y solidaridad en este día.

Sindicatos y modistos

La asociación del muguet con el Día del trabajador se fortaleció en el siglo XIX, cuando los sindicatos y movimientos obreros adoptaron la tradición de regalar esta flor como un gesto de solidaridad entre los trabajadores y como una forma de celebrar sus logros en la lucha por mejores condiciones laborales.

Sin embargo, hay quien sostiene que fueron los modistos franceses los que, en 1900, organizaron una fiesta en la que clientes y empleados recibieron un ramito de lirio de los valles como amuleto de buena suerte.

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En lo que coinciden casi todos es que, cuando en 1941 el mariscal Pétain instauró oficialmente el Primero de Mayo como Fiesta del Trabajo y la Concordia Social, el lirio de los valles quedó como flor oficial en el país vecino.

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