Prohibición general de mascotas exóticas en España: así es el decreto que tramita el Gobierno

El Gobierno ha pisado el acelerador del Listado Positivo de mascotas, con la que quiere terminar con el comercio y tenencia de especies exóticas en el hogar, que acarrean problemas tanto para el propio animal como, a menudo, para sus propietarios, ya que pueden transmitir enfermedades zoonóticas de graves consecuencias. El proyecto de real decreto está ya en exposición pública para la presentación de alegaciones y supondrá una importante clarificación de un panorama actualmente muy confuso.

El Listado Positivo consiste en una relación donde se especifican los animales que pueden tenerse como mascotas, prohibiendo el resto. Es la situación inversa a la actual, donde hay una larguísima lista de animales prohibidos, que complica saber cuáles están permitidos en realidad. Con el cambio, todos estarán vetados salvo aquellos que figuren en el nuevo listado.

El Listado Positivo consiste en una relación donde se especifican los animales que pueden tenerse como mascotas, prohibiendo el resto

Se trata de una reclamación largamente reivindicada por colectivos conservacionistas, pues la actual normativa impide saber con certeza, a efectos prácticos, qué animales podemos tener en casa y cuáles no, dejando la puerta abierta a la compra y tenencia de especies exóticas que están protegidas o de comercio prohibido.

En los hogares españoles hay animales exóticos de lo más diverso / Agencias

La citada norma, que desarrolla la ley 7/2023 de Bienestar Animal, no incluye de momento la lista concreta de especies permitidas, pero sí establece el marco general que determinará cuáles podrán tenerse como animales de compañía.

A pesar de no citar especies concretas, el texto conlleva que especies como serpientes, camaleones, iguanas, suricatas, anfibios, tortugas, aves exóticas y otros animales no domesticados no podrán estar en cautividad en el hogar. En general, los animales silvestres no tendrán la consideración de animales de compañía.

Vetados los animales exóticos y silvestres

Esto supondrá una fuerte reducción en el número de especies que pueden tenerse legalmente en el hogar, y uno de los objetivos es reducir el potencial invasor que representa la llegada a nuestro país de animales que no forman parte de los ecosistemas nacionales. Las especies invasoras se propagan a menudo por el medio natural desde viviendas particulares que las tienen como mascotas y acaban escapándose, hasta formar importantes colonias en el medio natural.

Serpientes y reptiles exóticos figurarán entre los animales de tenencia prohibida / Agencias

También es una forma de terminar con el sufrimiento gratuito que padecen muchos de estos animales, que a menudo proceden del tráfico ilegal y no están habituados a vivir en cautividad.

La transmisión de enfermedades zoonóticas que pueden afectar incluso al ser humano es otra de las razones que justifican este real decreto, aplaudido ya por las entidades de conservación de la naturaleza.

Siguiendo el ejemplo de otros países

“Este listado positivo sigue la estela de la normativa vigente en otros países europeos en el que ya está vigente esta herramienta para garantizar el bienestar de los propios animales y para combatir el comercio ilegal de especies exóticas desde terceros países. Entre los países que ya cuentan con esta regulación se encuentran Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Chipre, Croacia, Noruega, Lituania o Malta, mientras que Francia, Finlandia y Eslovenia están desarrollando la normativa necesaria para su implantación”, afirma el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Muchos animales exóticos del hogar acaban convirtiéndose en especies invasoras / WWF

El Ministerio añade en dicha nota que el listado concreto se elaborará a partir de los criterios técnicos y de los expertos, que determinarán qué especies deben figurar en él.

Satisfacción de las entidades conservacionistas

Varias entidades ecologistas han expresado su satisfacción por esta tramitación. En un comunicado conjunto, varias de ellas, entre las que figuran WWF, Ecologistas en Acción, GREFA o SEO/BirdLife, destacan que “el Listado Positivo permitirá valorar, objetivamente, los riesgos relativos a la invasividad y conservación de las especies, la seguridad ciudadana, la salud pública y el bienestar de los animales. En consecuencia, establecerá, basándose en criterios científicos, las especies que se puedan mantener en el hogar, quedando prohibida la tenencia de todas las demás”.

El listado no tendrá carácter retroactivo, es decir, los animales cuya tenencia pase a estar prohibida pero que ya estén en los hogares, podrán mantenerse

Estas organizaciones recuerdan también que este listado no afectará a la inmensa mayoría de los animales actualmente presentes en los hogares españoles. Aparte de los perros, gatos y hurones, que ya son considerados animales de compañía, es de esperar que otras especies como muchos peces tropicales, canarios, conejos, cobayas o hámsters puedan mantenerse con normalidad.

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Por otro lado, el listado no tendrá carácter retroactivo, es decir, los animales cuya tenencia pase a estar prohibida pero que ya estén en los hogares, podrán mantenerse informando a las autoridades.