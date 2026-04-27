El chef José Andrés convierte una especie invasora y venenosa en cocina gourmet

El Día de la Tierra deja a veces imágenes muy simbólicas, pero pocas tan precisas como esta: un cocinero de fama mundial metido en el agua para ayudar a retirar una especie invasora que amenaza los arrecifes del Caribe. Eso es, justamente, lo que volvió a hacer José Andrés en el Cayman Cookout 2026, celebrado en The Ritz-Carlton, Grand Cayman, donde encabezó una nueva expedición de captura de pez león dentro de una experiencia vinculada al festival gastronómico.

La iniciativa no es un simple guiño ecológico para la foto. El pez león es una especie invasora en el mar Mediterráneo, pero también en las Islas Caimán y buena parte del Caribe occidental. El Department of Environment de las Islas Caimán recuerda que estos peces, originarios del Indo-Pacífico y con picadura venenosa, aparecieron en las islas en 2008 y desde entonces se han expandido por Grand Cayman, Little Cayman y Cayman Brac. Su problema es doble: se reproducen con rapidez y presionan fuertemente a las especies locales, alterando el equilibrio de los arrecifes.

La cocina como solución a un problema medioambiental

Ahí es donde la cocina entra en juego. La lógica de José Andrés lleva años siendo bastante clara: si una especie invasora amenaza un ecosistema y además es comestible, convertirla en alimento puede ser parte de la solución. No resuelve por sí sola el problema ambiental, pero sí ayuda a generar demanda, incentivar su captura y sacar presión de los arrecifes.

En una entrevista con Food & Wine, el chef defendía precisamente el consumo de pez león como estrategia para reducir su población, y describía su carne como un pescado blanco suave y mantecoso que puede usarse, por ejemplo, en ceviche.

Por eso lo interesante de esta historia no es solo el gesto de salir a capturarlo, sino lo que viene después. El pez león deja de ser únicamente un enemigo del ecosistema y pasa a convertirse en una materia prima de alto valor culinario. Un desafío ecológico se traduce así en una acción concreta de conservación con salida gastronómica. Es, de hecho, una idea que ya había aparecido en ediciones anteriores del Cayman Cookout: National Geographic recogió hace años una demostración culinaria ligada a la eliminación del pez león en las islas, y otras crónicas del evento han mostrado cómo el pescado terminaba reinterpretado en platos de nivel.

Más que lujo

El contexto también importa. El Cayman Cookout no es un congreso cualquiera, sino uno de los grandes escaparates gastronómicos del Caribe, organizado en The Ritz-Carlton, Grand Cayman y vinculado a chefs de primer nivel como Eric Ripert y el propio José Andrés. Para 2026, parte de la propuesta incluyó precisamente una experiencia específica de lionfish culling con José Andrés, tanto en la programación especial de RR1 como en la promoción previa del evento.

El pez león está también cada vez más presente en el Mediterráneo / AFP

Eso convierte la expedición en algo más que una actividad paralela. Encaja con una tendencia cada vez más visible en el turismo premium: vender experiencias exclusivas, sí, pero cargadas de relato ambiental, científico o comunitario. En este caso, el mensaje es especialmente potente porque conecta tres capas a la vez: el prestigio del chef, la belleza del arrecife y la urgencia de protegerlo.

El pez león, de amenaza ecológica a ingrediente de una caldereta

El problema del pez león no es estético ni anecdótico. La Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera (NOAA) de EEUU advierte de que esta especie invasora amenaza el bienestar de los arrecifes de coral y de otros ecosistemas marinos, incluidos peces de importancia ecológica y pesquera. Su expansión ha sido una de las grandes preocupaciones de conservación en el Atlántico occidental y el Caribe durante los últimos años.

Ejemplar de pez león / Pixabay

En las Islas Caimán, además, la lucha contra el pez león no depende de una sola acción puntual, sino de campañas de retirada continuada, buceadores, pescadores, restauradores y programas de educación ambiental. El hecho de que una figura como José Andrés se involucre ayuda a dar visibilidad internacional a ese esfuerzo y a trasladar una idea que funciona muy bien fuera del nicho ecologista: que proteger un arrecife también puede empezar en el plato.

Esta especie es también un problema en el Mar Mediterráneo, a donde llega sobre todo a través del Canal de Suez

Food & Wine citó el ceviche como uno de sus usos posibles, mientras que una pieza sobre el Cayman Cookout en Sub-Zero, Wolf and Cove recordó una caldereta catalana preparada con un pez león recién capturado por el propio José Andrés. Eso refuerza una idea importante: no se trata de un ingrediente exótico por puro espectáculo, sino de un pescado al que cocineros de alto nivel ven recorrido real en cocina.

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Esta especie es también un problema en el Mar Mediterráneo, a donde llega sobre todo a través del Canal de Suez, gracias al progresivo calentamiento de las aguas de esta cuenca, donde el pez león se encuentra cada vez más a gusto.