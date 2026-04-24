La salud del suelo, gran regulador del clima, olvidada en las estrategias mundiales

El suelo, la tierra que pisamos, no es solo un elemento clave para la biodiversidad y los cultivos, sino también un elemento vital para la regulación del clima. Actualmente, las políticas mundiales se centran sobre todo en la reducción del CO2, pero el 95% de la regulación térmica del planeta depende del agua. Así lo asegura un informe especializado, que reclama más atención y medidas concretas para mejorar la calidad del suelo, cada vez más degradado, también en España.

“Un suelo sano actúa como una esponja gigante que impulsa el agua hacia la atmósfera mediante la evaporación directa y la transpiración de las plantas; es el sistema de climatización natural del planeta. Con el 52% de las tierras agrícolas degradadas, hemos estado desactivando progresivamente este sistema”, resume Save Soil, una organización internacional que lucha por el reconocimiento del suelo como elemento básico para la vida y el clima.

La evapotranspiración, un proceso clave para el clima / airelibre.cl

Más de la mitad de las tierras agrícolas mundiales ya están moderada o gravemente degradadas, lo que reduce la retención de humedad del suelo y acelera el avance de la desertificación, como ocurre en el sureste de la península Ibérica, que transita rápidamente hacia condiciones cada vez más inhóspitas.

Hacia la bancarrota hídrica

Los daños globales relacionados con la sequía superan actualmente los 307.000 millones de dólares anuales. El reciente informe de la ONU sobre la “Bancarrota Hídrica Global” subraya que estos costes se intensifican por la pérdida de humedad del suelo, y no solo por la falta de lluvias.

Además, en los últimos 50 años, el mundo ha perdido 410 millones de hectáreas de humedales naturales (una superficie mayor que la de la Unión Europea). Estas marismas y pantanos continentales actuaban como los principales amortiguadores hídricos y de impactos naturales del planeta.

Una situación reversible

La buena noticia es que esta situación aún puede revertirse, según el estudio de Save Soil, titulado 'La esponja de carbono del suelo: Restaurando el sistema de enfriamiento hidrológico de la Tierra para la estabilidad climática'. La clave es incrementar la materia orgánica del suelo.

Diferencia entre suelos sanos y suelos degradados / Save Soil

“Cada aumento del 1 % en la materia orgánica del suelo crea un depósito subterráneo capaz de almacenar 250.000 litros de agua por hectárea, lo que puede enfriar el planeta de diversas maneras. Reconstruir la reserva de carbono del suelo equivale a construir una multitud de micropresas bajo nuestros pies, lo que no solo puede revertir el cambio climático, sino también aumentar la seguridad alimentaria e hídrica”, señala el estudio.

Praveena Sridhar, Asesora Científica y de Políticas Principal de Save Soil, subraya la importancia crítica de la salud del suelo en la mitigación del cambio climático. "Estamos pasando por alto uno de los reguladores climáticos más poderosos que se encuentra bajo nuestros pies. Restaurar la esponja de carbono del suelo no es sólo cuestión de capturar carbono, sino de reactivar el sistema de enfriamiento natural de la Tierra".

Dejar descansar el suelo

Existen prácticas habituales que ayudan a preservar el suelo y conservar su función de esponja de humedad. Un ejemplo se da en España, con la antigua y tan utilizada práctica del barbecho, que tradicionalmente suponía un descanso del suelo, al dejar la tierra sin cultivar durante un tiempo.

La agricultura, regenerativa, una práctica para cuidar el suelo / Galdric Mossoll

Hoy, en cambio, recuerda Save Soil, esta práctica ha sido sustituida por intensos arados de fondo y de vertedera que voltean la tierra, dejando los campos arados expuestos al sol, compactándose y mermando tanto su capacidad para retener y almacenar agua, como la vida orgánica interna necesaria para los próximos cultivos.

El informe demanda que el suelo sea reconocido como infraestructura climática crítica y que la regeneración de la tierra se integre junto con la reducción de emisiones en las estrategias climáticas nacionales e internacionales.

Noticias relacionadas

Contamos con soluciones escalables ya probadas, como la agricultura regenerativa, la reforestación y el uso de coberturas vegetales. Restaurar la salud del suelo es una de las estrategias más rápidas y rentables para estabilizar el clima y al mismo tiempo, mejorar la seguridad alimentaria e hídrica.