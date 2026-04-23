El volcán Kilauea de Hawai entra en erupción nuevamente con fuentes de lava de 300 metros de altura

El volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, ha entrado en erupción nuevamente este jueves arrojando plumas de lava de hasta 300 metros de altura, lo que marca la emisión número 45 en último año y medio, informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

La lava comenzó a brotar del cráter Halemaʻumaʻu en las primeras horas de la mañana, alrededor de la 01.30 a.m. hora local (11.30 GMT), según mostró una transmisión en vivo del USGS. La columna volcánica, una mezcla caliente de gases, cenizas y fragmentos de roca eyectada verticalmente, alcanzó unos 6.000 metros de altura y las fuentes de lava ascendieron hasta 300 metros sobre el nivel del suelo, informó el Observatorio de Volcanes de Hawái.

Ubicado dentro del extenso Parque Nacional de los Volcanes en la Isla Grande de Hawái, el Kilauea ha estado entrando en erupción periódicamente desde diciembre de 2024. La USGS ha emitido este jueves un aviso de vigilancia volcánica y una alerta de aviación de nivel "naranja" para este episodio, lo que significa que la erupción "plantea riesgos limitados".

La agencia ha dicho que no se ha reportado caída significativa de tefra en la autopista cercana al volcán ni en las áreas públicas del parque. No obstante, las autoridades han señalado que los gases volcánicos producidos en cada erupción pueden causar problemas respiratorios, por lo que han advertido al público. Las erupciones constantes del Kilauea han atraído a un gran número de turistas y científicos.