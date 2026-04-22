Los ganaderos reclaman medidas "eficientes" contra el regreso del lobo a Catalunya, que tildan de "letal"

El sector ganadero reclama medidas "eficientes" para hacer frente y gestionar la vuelta del lobo a Catalunya, teniendo en cuenta que se han producido "ataques recurrentes" en varias explotaciones. Así lo ha dicho este miércoles Guillem Pastoret, portavoz de la organización de una jornada de este tema celebrada en Prullans (Cerdanya) y que ha reunido a medio centenar de personas. Por su parte, el presidente de la Associació Catalana de Criadors d'Oví de Raça Xisqueta (ACOXI), Xavier Ribera, ha afirmado que "el lobo es letal" porque, ha añadido, "ataca para matar". Durante el encuentro, los ganaderos han podido compartir su "preocupación" ante la llegada de este animal, teniendo en cuenta que en Cantabria ya ha provocado unos 3.000 ataques al ganado durante el 2025.

La jornada iba dirigida especialmente a los ganaderos y las entidades que representan el sector a ambos lados del Pirineo. Pastoret ha explicado que hacía "muchos años" que no había constancia de la presencia del lobo en esta zona y que ahora, una vez ha vuelto, consideran que puede tener "una afectación muy grave" sobre la ganadería extensiva. Así, ha afirmado que provocar una bajada de la actividad, la cual puede llegar, incluso, a una pérdida de explotaciones. De hecho, ha detallado que el animal ya es presente en las comarcas de montaña, como por ejemplo el Alt Pirineu, la Catalunya Central y las comarcas de Girona.

Ante esta situación, reclaman más apoyo por parte de la Generalitat y que se concedan "indemnizaciones justas, ágiles y generosas" cuando se produzcan ataques al ganado. "Con este tema de los depredadores y, específicamente del lobo, que es una amenaza creciente y que la tenemos encima, la Administración se tiene que poner las pilas y tiene que cambiar el ritmo", ha argumentado Pastoret. También ha asegurado que las explotaciones no están preparadas para hacerle frente y que hace falta "un cambio de rumbo importante, rápido, y con recursos suficientes".

Por su parte, el presidente de ACOXI ha afirmado que las medidas y controles aplicados en el proyecto de reintroducción del oso no han sido "eficientes" y que por eso tienen "miedo" ante los efectos que tendrá la llegada del lobo. Así, cree que los ataques "son mucho más letales porque atacan en grupo, con la manada". Además, ha querido dejar claro que el número de ejemplares irá aumentando y que el año pasado ya se detectó la presencia de 11 individuos diferentes en Catalunya.

En este sentido, Luis Miguel García, representante de la Unió Nacional d'Associacions del Sector Primari Independents (UNASPI), ha defendido la necesidad de tener "un plan de gestión real" del lobo, que cuente con la implicación de las administraciones públicas y que se adapte a cada territorio. "Los ganaderos somos los principales conservacionistas de la especie. No podemos ponernos de lado", ha concluido, indicando que necesitan ayudas para poder adoptar varias medidas de protección.

García ha detallado que en cinco años se han triplicado el número de ataques provocados por el lobo en Cantabria, pasando de poco más de un millar en 2021 a casi 3.000 durante el año pasado. También ha afirmado que esta es la región con más "crecimiento exponencial" de la especie. Finalmente, ha apuntado que a pesar de que son conscientes de que hay que convivir con este animal, se tiene que encontrar un "equilibrio" para garantizar también la pervivencia de la ganadería extensiva.

Finalmente, el director de la Federación Pastoral de Ariège (Occitania), Christophe Cambou, ha explicado que temen la llegada del lobo a Francia, puesto que lo ven como "una amenaza más grande que el oso". Así, ha sido contundente al afirmar que no quieren que este animal se instale en el Ariège y ha defendido, más allá de las medidas de protección del ganado, que se pueda disparar al lobo.