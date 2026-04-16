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Fotografía de la naturaleza

Abierta la convocatoria del concurso FotoAves 2026: estos son los requisitos

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 27 de mayo para aportar imágenes de aves silvestres de cualquier especie

Una de las imágenes finalistas de la edición anterior: un alimoche común

Una de las imágenes finalistas de la edición anterior: un alimoche común / Juan Manuel Hernández

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

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La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha presentado su XIX edición de FotoAves, el certamen que desde 2008 se ha consolidado como la gran cita de referencia para la fotografía de naturaleza en nuestro país. En un momento en el que la rapidez define nuestra relación con el entorno, “este concurso surge como una invitación a detenerse y capturar, a través del visor, la belleza y valor de las aves silvestres”, señala la organización.

En esta edición, el certamen está dotado con 2.000 euros en premios. Las imágenes galardonadas, seleccionadas por un jurado experto entre miles de propuestas, tendrán además una misión fundamental: protagonizar el calendario 2027 de SEO/BirdLife. Este elemento, ya icónico para los amantes de la ornitología, permite que la belleza capturada por los fotógrafos se transforme en un bonito reclamo visual para la conservación de las especies y los hábitats recogidos en sus páginas.

Una de las imágenes premiadas el año pasado

Una de las imágenes premiadas el año pasado / Alfredo López

Criterios y participación

El concurso está abierto a la participación de fotógrafos, tanto aficionados como profesionales, hasta el próximo 27 de mayo. Como en ediciones anteriores, SEO/BirdLife “mantiene su firme compromiso con la realidad de la escena, prohibiendo manipulaciones digitales que alteren la veracidad de lo observado, así como el cumplimiento de los códigos éticos de fotografía de naturaleza”.

Las bases del concurso pueden verse en este enlace de FotoAves 2026.

La organización recuerda también la necesidad de mantener una actitud de respeto hacia los animales que se fotografían, por lo que los autores deben evitar cualquier molestia a las aves durante su trabajo, respetando sus áreas de nidificación y su comportamiento general.

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España es un país bendecido por la naturaleza a la hora de fotografiar aves, pues reúne una gran y variada cantidad de especies, que permiten obtener grandes resultados incluso con equipos modestos. Rapaces, insectívoras, limícolas… son muchas las familias que pueden hallarse en la gran diversidad de hábitats que hay en nuestro país.

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