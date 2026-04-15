El Gobierno convoca 1,95 millones en ayudas para el control de colonias de gatos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha convocado subvenciones para ayuntamientos destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas, con una cuantía máxima de 1.950.000 euros, según la resolución publicada el viernes 10 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estas ayudas se dirigen a financiar proyectos basados en el método ético de captura, esterilización y retorno (CER), con el objetivo de disminuir los riesgos de extensión de enfermedades, mejorar las condiciones de vida y alimentación de los animales y promover la formación y la concienciación de la población.

La realización de cirugías de esterilización es el método más eficaz para disminuir la extensión y proliferación de las colonias, que a menudo causan problemas en la biodiversidad, por su gran capacidad depredadora de numerosas especies silvestres. También se podrán financiar tratamientos veterinarios para los individuos de las colonias felinas.

A estas líneas se suman otras dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y alimentación de los animales y a la formación del personal municipal o la concienciación de la población en el respeto a las colonias felinas. Así, la convocatoria abarca tanto actuaciones directamente vinculadas a la salud y el control reproductivo de los gatos como iniciativas de carácter formativo y divulgativo.

Quién puede solicitarlas

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ayuntamientos que cuenten con un programa de gestión ética de colonias felinas aprobado por la entidad local. Este requisito aparece expresamente recogido en la resolución, que vincula el acceso a la financiación a la existencia previa de un marco municipal de actuación en esta materia.

La esterilización es uno de los principales objetivos / Pxhere

La convocatoria también se dirige a otras administraciones y entidades supramunicipales. En concreto, podrán optar a las subvenciones las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consells insulars, así como las comarcas, las mancomunidades u otras entidades que agrupen a varios municipios.

En estos casos, la resolución precisa igualmente una condición: los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto deberán disponer de un programa de gestión ética de colonias felinas aprobado por la entidad local correspondiente. De esta forma, el ministerio exige que la intervención subvencionada se asiente sobre instrumentos ya aprobados por las administraciones implicadas.

La finalidad de este requisito es que las ayudas se canalicen hacia actuaciones encuadradas en planes locales ya definidos. La resolución no plantea estas subvenciones como iniciativas aisladas, sino como un apoyo económico a proyectos integrados en programas de gestión ética de las colonias felinas.

Asimismo, el texto detalla que solo podrá presentarse una única solicitud por entidad, ya sea de forma individual o formando parte de una agrupación. La participación de una misma entidad en más de una solicitud dará lugar a la inadmisión de todas ellas, una limitación con la que la convocatoria fija de manera expresa las condiciones de concurrencia.

Importes y plazos

La resolución señala que se podrán subvencionar proyectos con una cuantía mínima solicitada de 10.000 euros y una máxima de 80.000 euros. Con esta horquilla, el ministerio delimita el alcance económico de las actuaciones que podrán acogerse a la convocatoria de 2026.

Los gatos ponen en peligro numerosas especies silvestres / Europa Press

La cuantía global máxima asciende a 1.950.000 euros, que se repartirán entre las entidades locales que resulten beneficiarias conforme a los criterios previstos en la convocatoria. Ese presupuesto se orienta a respaldar proyectos municipales o supramunicipales relacionados con la esterilización, la atención veterinaria, la mejora de la alimentación y la formación o sensibilización en torno a las colonias felinas.

En cuanto al procedimiento, las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La convocatoria fija así una tramitación exclusivamente telemática para las administraciones interesadas.

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El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 11 de junio, por lo que las entidades locales disponen de ese margen para formalizar sus solicitudes. La resolución publicada este viernes concreta tanto los beneficiarios potenciales como las categorías subvencionables, los límites económicos y las condiciones de presentación.