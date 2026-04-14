Nuevas islas, nunca vistas hasta ahora, aparecen por el derretimiento de los polos

El derretimiento de la Antártida (y de otras regiones polares) está provocando la inesperada aparición de nuevos accidentes geográficos que hasta ahora estaban cubiertos por el hielo. Ahora se ha descubierto una isla de la que no se tenía ninguna constancia en el mar de Weddell, en la Antártida, pero todo indica que esta situación irá repitiéndose a partir de ahora, lo que obliga a cambiar y actualizar los mapas de la zona. De hecho, ya son varias las islas que han aparecido en el continente helado tras fundirse el hielo que las cubría

El último hallazgo se produjo hace pocos meses cuando un equipo internacional de 93 personas exploraba esta parte del Mar de Weddell a bordo del rompehielos Polarstern del Instituto Alfred Wegener (Alemania) cuando se toparon con esta isla ante sus ojos. La sorpresa fue notable, pues no aparecía en ningún mapa.

«En nuestra ruta, la carta náutica mostraba una zona con peligros inexplorados para la navegación, pero no estaba claro qué era ni de dónde procedía esa información», informa Simon Dreutter, del Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina (AWI).

Aspecto del islote, que ahora deberá ser incluido en las cartas náuticas / Simon Dreutter

Como especialista en cartografía submarina, este hallazgo despertó su curiosidad: "Mirando por la ventana, vimos un 'iceberg' que parecía algo sucio. Al examinarlo más de cerca, nos dimos cuenta de que probablemente era roca. Entonces cambiamos de rumbo y nos dirigimos hacia allí, y cada vez era más evidente que teníamos una isla frente a nosotros", explica Dreutter.

Esta fue la primera vez que la isla fue cartografiada y registrada sistemáticamente. El resultado: la isla mide unos 130 metros de largo, 50 metros de ancho y sobresale unos 16 metros del agua.

Dado que no existe un registro internacional oficial de la isla, ahora se debe iniciar el proceso para bautizar el islote.

El equipo publicará la posición exacta de la isla una vez finalizado el proceso de denominación y se asegurará de que la información se incorpore a las cartas náuticas internacionales y otros conjuntos de datos importantes.

Otras islas que aparecen

En los últimos años, nuevas islas hasta ahora desconocidas van apareciendo a ojos de los humanos en la Antártida, pero también en el Ártico, como sucedió el año pasado en Alaska. Allí, el derretimiento del glaciar Alsek dejó al descubierto una isla de 5 kilómetros cuadrados y 300 metros de largo formada por roca, que ahora deberá ser incorporada también a la cartografía náutica.

En el centro, isla aparecida junto al glaciar Alsek, en Alaska / Agencias

En 2020, en la Antártida, en la zona de Pine Island, apareció una isla de 350 metros de largo, formada por granito, cuando se derritió el iceberg que la ocultaba.

Reducción drástica del hielo antártico

A diferencia del hielo marino del Ártico, el hielo marino antártico se ha venido considerando relativamente estable durante mucho tiempo. Sin embargo, la extensión del hielo marino estival en el noroeste del mar de Weddell ha disminuido drásticamente desde 2017, presumiblemente como consecuencia del aumento de la temperatura del agua superficial.

Investigadores en la nueva isla aparecida en Pine Island, en 2020 / uheas

Christian Haas, jefe de la expedición Polarstern y del Instituto Americano del Hielo Marino (AWI) de Física del Hielo, explica: «El espesor del hielo muestra una gran variabilidad regional. En la plataforma continental occidental, particularmente poco profunda, el hielo alcanza hasta cuatro metros de espesor, lo que podemos atribuir a la fuerte deformación causada por las mareas y la proximidad a la costa. El hielo más al este provenía de las grandes plataformas de hielo de Ronne y Filchner y estaba menos deformado, con espesores de alrededor de un metro y medio».

Noticias relacionadas

En general, el hielo marino mostró un deshielo superficial sorprendentemente intenso, que afecta principalmente a la capa de nieve y a las capas superiores de hielo, generando condiciones casi árticas, donde el hielo está cubierto de numerosas lagunas de deshielo.