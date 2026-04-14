Estas son las ciudades con el peor aire del mundo en 2025... y las 25 primeras se concentran en solo 3 países

La calidad del aire que respiramos es clave para nuestra salud. Aunque la contaminación atmosférica se ha reconocido desde hace tiempo como un peligro persistente, los últimos años han marcado un punto de inflexión, ya que las instituciones internacionales finalmente han situado la crisis medioambiental en el centro de la agenda global.

El Informe Global de Calidad del Aire IQAirda una visión general completa de la calidad del aire a nivel mundial. Recientemente, se ha publicado el informe correspondiente al 2025, y en él podemos observar qué ciudades están respirando mayores niveles de contaminación.

Para empezar, el informe "presenta datos sobre la calidad del aire en partículas PM2.5 [que son las partículas finas que se generan por la combustión y penetran en nuestros pulmones] de 9.446 ciudades en 143 países, regiones y territorios.

La información proviene de más de 40.000 estaciones de monitoreo reguladas y sensores de bajo costo, operados por una amplia variedad de colaboradores, incluyendo agencias gubernamentales, universidades, organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas y científicos ciudadanos comprometidos de todo el mundo".

Unidad para medir la contaminación

Este estudio expresa la concentración de las partículas PM2.5 en microgramos por metro cúbico (μg/m³), unidad que se utiliza principalmente para medir la cantidad de contaminantes suspendidos en el aire, indicando la calidad del mismo. Esta unidad se expresa de esta manera de acuerdo con la guía anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además de este informe, "para explorar las tendencias históricas de la calidad del aire por ciudad, país y región, el sitio web de IQAir ofrece un mapa interactivo que muestra las concentraciones anuales por ciudad y las clasificaciones mundiales de la calidad del aire para las 9.446 ciudades incluidas en el informe".

Según este estudio, "la actividad de incendios forestales impacta gravemente en regiones que históricamente habían experimentado niveles relativamente bajos de PM2.5. Como resultado, solo el 14% de las ciudades del mundo cumplieron con la directriz anual de la OMS para PM2.5 en 2025, en comparación con el 17% en 2024. Esta tendencia a la baja es un claro recordatorio de que mantener un aire limpio requiere una gestión activa y una estrategia proactiva, independientemente del desempeño pasado".

Únicos países y regiones sin contaminación

Los resultados obtenidos por este informe aseguran que, a nivel mundial, solo 13 países, regiones y territorios han registrado concentraciones promedio anuales de PM2.5 que cumplen con la directriz anual de la OMS, establecida en 5 μg/m³. Estos países son Andorra, Australia, Barbados, Bermudas, Estonia, la Polinesia Francesa, Granada, Nueva Caledonia, Panamá, Puerto Rico, Reunión y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Por otro lado, los países que registraron mayores concentraciones promedio anuales de PM2.5 son Pakistán, Bangladés, Tayikistán, Chad y República Democrática del Congo.

Por lo que hace a las ciudades, encontramos que, desde el primer puesto hasta el número 25, solo hay ciudades de India, Pakistán y China. Las cinco ciudades más contaminadas de 2025 son Loni, en India -con 112,5 μg/m³-; Hotan, en China -con 109,6 μg/m³; Byrnihat, en India -con 101,1 μg/m³-; Delhi, en India -con 99,6 μg/m³-; y, finalmente, Faisalabad, en Pakistán (98,8 μg/m³).

Por otro lado, las ciudades con menor concentración de contaminación pertenecen en gran parte a Estados Unidos, Finlandia y Sudáfrica. Las cinco ciudades que menos PM2.5 registraron en 2025 fueron Nieuwoudtville, en Sudáfrica, con solo 1 μg/m³, Utö, en Finlandia, con 1,3 μg/m³ y, finalmente, Lihue y Honokaa (Estados Unidos) y Muonio (Finlandia), con 1,4 μg/m³ cada una de las tres.

España respira poca contaminación

En España, la ciudad que más concentración de PM2.5 tiene es Ourense, en Galicia, con 18,5 μg/m³, siendo la única que se encuentra en la categoría que supera por 3 o 5 veces la cantidad de PM2.5 recomendada por la OMS. Luego están Mollet del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona), Los Cortijillos (Cádiz), Mislata (Valencia) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que tienen valores que van de 14,7 μg/m³ a 12,8 μg/m³.

Las principales ciudades de Catalunya tienen los siguientes valores: Girona tiene 9,9 μg/m³; después está Tarragona con 9,6 μg/m³; Barcelona le sigue de cerca con 9,2 μg/m³ y, finalmente, la menos contaminada es Lleida, con 7,9 μg/m³. Aun así, las cuatro ciudades se encuentran en la zona verde que representa la segunda categoría menos contaminada de este estudio, concretamente la de ciudades que solo superan de 1 a 2 veces el límite establecido por la OMS.