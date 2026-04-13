Portugal se adelanta a España y estrena la devolución de envases en la tienda

Portugal ha dado este fin de semana un paso decisivo hacia la economía circular con la puesta en marcha de su Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para latas y botellas de plástico, convirtiéndose en un nuevo referente europeo en la lucha contra los residuos de envases abandonados. Mientras tanto, el SDDR en España continúa paralizado, a pesar de que por ley debería desplegarse este mes de noviembre.

El sistema portugués, denominado ‘A Volta’, permitirá a la ciudadanía recuperar un depósito de 10 céntimos (abonado en el momento de la compra) tan pronto como devuelva latas y botellas de agua, refrescos, zumos y cervezas en tiendas y supermercados. En una primera fase, que se extenderá hasta el próximo 9 de agosto, solo podrán devolverse los envases que lleven el símbolo del sistema. A partir de esa fecha, el sistema se ampliará para aceptar todos los envases de bebidas.

Este modelo, ya implantado con éxito en 60 países y regiones del mundo, permite recuperar la inmensa mayoría de los envases de bebidas para su reutilización y reciclaje

Este modelo, ya implantado con éxito en 60 países y regiones del mundo, permite recuperar la inmensa mayoría de los envases de bebidas para su reutilización y reciclaje, reduciendo casi por completo su abandono y asegurando el cumplimiento de los objetivos europeos, cifrados en un 90% para 2029.

Panel informativo del sistema estrenado en Portugal / Agencias

«El inicio del Sistema de Depósito significa un antes y un después para Portugal. La sociedad hace años que pedía su llegada y estamos convencidas de que va a ser un éxito desde el principio. Ahora solo esperamos que España dé el paso lo antes posible y que ambos países construyan sistemas compatibles que puedan funcionar de manera coordinada para tener una Península Ibérica libre de latas y botellas abandonadas», han manifestado en redes las portavoces de la plataforma portuguesa Ha mar è mar.

España: paralizado, pese a la obligación legal

El avance portugués contrasta con la situación en España, donde la implantación del Sistema de Depósito está legalmente fijada para antes del 22 de noviembre de 2026, pero su desarrollo se encuentra gravemente retrasado.

El principal obstáculo, ha explicado César Sánchez, portavoz de la entidad Retorna, “se sitúa en la Comunidad de Madrid, cuya Dirección General de Transición Energética y Economía Circular mantiene paralizada desde hace meses la autorización necesaria para que las entidades candidatas puedan poner en marcha el sistema”. Sin esta autorización, el proceso no puede avanzar, y la fecha límite que tiene la Comunidad de Madrid para pronunciarse, vence este 22 de mayo.

ONGs portugesas y españolas en Lisboa durante el lanzamiento del SDDR en el país luso / Retorna

Este bloqueo llega después de que España incumpliera en 2024 el objetivo europeo de recogida separada de botellas de plástico, quedándose en un 41,3%, muy lejos del 70% exigido. Este incumplimiento activó automáticamente la obligación de implantar el sistema de depósito.

“35 millones de envases se pierden cada día”

“Actualmente, más de 35 millones de envases de latas, botellas y briks siguen perdiéndose cada día, contaminando nuestro entorno y dañando nuestra salud”, señala Retorna, una de las organizaciones que impulsan la implantación del SDDR.

Basura plástica en un tramo de litoral / Efe

«Portugal da un paso histórico con la puesta en marcha de su sistema de depósito, devolución y retorno para envases de bebidas. Es una medida que reduce el abandono de residuos, mejora la recogida y demuestra que en la península Ibérica este cambio ya está en marcha. España no puede seguir acumulando retrasos. La ley ya marca el camino; ahora hace falta voluntad política, coordinación y calendario para ponerlo en marcha cuanto antes. Portugal ya lo ha puesto en marcha. España ya no tiene excusas», ha señalado el director de Retorna Miquel Roset.

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Las organizaciones sociales advierten de que el retraso no solo compromete el cumplimiento de los objetivos europeos, sino que también supone una oportunidad perdida para acabar con la contaminación que provocan los envases de bebidas y avanzar hacia una economía circular real.