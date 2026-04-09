Estudio
Este es el mapa interactivo donde puedes ver si el agua que bebes está contaminada por nitratos
Está basado en datos de 2024 y ha sido elaborado por Greenpeace con datos del Ministerio de Sanidad
Los nitratos son un enemigo silencioso que se cuela en el agua potable hasta tal punto que a menudo obliga a cortar el suministro. En 332 municipios españoles no se pudo beber agua del grifo en algún momento de 2024 al superar el límite legal actual, establecido en 50 mg/l, mientras que en otros 2.860 se igualó o superó el valor recomendado por la ciencia.
Estas son las conclusiones de un estudio realizado por Greenpeace, que ha lanzado un mapa interactivo que puedes ver en este enlaceque muestra los municipios con agua contaminada por nitratos, en el marco del Día Mundial de la Salud.
Según dicho estudio, el 51,17 % de los municipios analizados presenta una concentración de nitratos en el agua superior al límite recomendado por la ciencia (6 mg/l) para proteger eficazmente a las personas ante las enfermedades que pueden ser generadas debido a la exposición a los nitratos, en particular el cáncer colorrectal, el de mayor incidencia en España.
Agricultura intensiva
La contaminación por nitratos está provocada «esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva» y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la ganadería intensiva y las macrogranjas, añade la entidad.
De acuerdo a datos de la Comisión Europea, afirma, «aproximadamente el 81 % de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos proviene directa o indirectamente de la ganadería».
Una contaminación que “no se ve ni se huele”
Luís Ferreirim, responsable de ganadería en Greenpeace, asegura que «la contaminación del agua por nitratos es invisible. No se ve ni se huele. Acceder a los datos oficiales es realmente complicado y con el mapa que Greenpeace ha lanzado cualquier persona va a poder saber cómo está el agua que sale de su grifo y actuar frente al problema».
Esta herramienta recoge «la última información consolidada (referente a 2024)» y publicada por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad y puede consultarse para conocer la calidad del agua relacionada con la concentración de nitratos de los municipios.
Ferreirim subraya que «no podemos seguir permitiendo que las macrogranjas envenenen el agua de todas las personas para que los reyes de la carne se estén forrando». Asegura que la inmensa mayoría de la carne de cerdo se exporta, mientras el agua queda contaminada.
Mapa interactivo
A través de una escala de colores, el mapa interactivo muestra en verde los municipios con menos de 6 mg/l de nitratos en el agua de consumo; en naranja aquellos entre 6 y 30 mg/l; y en rojo los situados entre 30 y 50 mg/l. Según la ONG, la legislación actual establece en 30 mg/l como un punto crítico.
Además, se muestra en negro los municipios que superan los 50 mg/l, «el límite legal actual».
Asimismo, se pueden identificar en azul claro los 1.893 municipios -el 23 % del total de municipios españoles- donde no se miden los nitratos o no se han reportado los resultados al SINAC.
Según Greenpeace, revertir el problema de la contaminación por nitratos en el agua no tiene soluciones inmediatas en los puntos ya afectados, pero «si se actúa con valentía, se generará una reducción progresiva. De lo contrario, el número de personas afectadas seguirá escalando en nuevos municipios».
También afirma la organización que “la ciencia, después de una revisión exhaustiva de las últimas evidencias científicas, llegó a la conclusión que el actual límite legal de nitratos en el agua de consumo humano (50 mg/l) está totalmente obsoleto. Ya no sirve para protegernos frente a las enfermedades que puede generar la exposición a esta sustancia”.
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