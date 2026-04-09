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Infraestructuras hídricas

Brasil construye un río artificial de 145 kilómetros para luchar contra la sequía

Uno de los estados más necesitados de agua recibirá este recurso para tender las necesidades de la población

El río artificial debe estar acabado este mes de junio

El río artificial debe estar acabado este mes de junio / Agencias

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

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La falta de lluvias en muchos puntos del planeta obliga a desarrollar acciones cada vez más ambiciosas. Es el caso de Brasil, que está construyendo un río artificial de 145 kilómetros de longitud. Se ubica en Ceará, al noreste del país, un estado que sufre con especial crudeza los efectos de la sequía.

El proyecto, conocido como Cinturão das Águas do Ceará (CAC), está a punto de concluir y se espera que esté terminado el próximo mes de junio, según informó Fernando Santana, secretario de Recursos Hídricos de Ceará.

Esta impresionante infraestructura busca transportar agua desde el Proyecto de Integración del río São Francisco hacia las zonas áridas del interior de Ceará, donde la escasez de lluvias es un desafío constante.

El canal dará suministro a una gran cantidad de habitantes

El canal dará suministro a una gran cantidad de habitantes / Agencias

La primera sección del nuevo río se extiende desde la presa de Jati hasta el río Cariús en Nova Olinda, utilizando una combinación de canales a cielo abierto, sifones y túneles.

Uso de la gravedad para evitar bombeos

Un aspecto clave de este proyecto es su uso eficiente de la gravedad para mover el agua, reduciendo así la necesidad de bombear constantemente. Es el mismo sistema usado ya en los antiguos acueductos, que utilizaban los desniveles del terreno para transportar el agua a largas distancias.

La obra aprovecha las pendientes para mover el caudal

La obra aprovecha las pendientes para mover el caudal / Agencias

Esto no solo disminuye los costes energéticos, sino que también hace que el sistema sea más sostenible, con una capacidad de hasta 30 metros cúbicos por segundo.

Las autoridades confían en la eficacia de esta infraestructura. La Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará estima que el sistema beneficiará directamente a 561.000 personas en 24 municipios.

El consumo humano, la prioridad

Además, al enlazarse con el Eixão das Águas, podría mejorar el suministro de agua para más de cinco millones de habitantes, incluyendo los de la región metropolitana de Fortaleza. El uso prioritario de esta agua será para consumo humano, seguido de usos industriales, turísticos, ganaderos y agrícolas.

Panorámica de la obra

Panorámica de la obra / MDR

Según el gobierno de Ceará, el flujo de agua se ajusta en función de la demanda, especialmente durante los periodos de sequía o cuando partes del proyecto se completan.

El objetivo del CAC es ambicioso: conectar 12 cuencas hidrográficas en Ceará con el río São Francisco.

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En una región donde la falta de agua afecta la agricultura, la economía y la vida cotidiana, esta obra podría marcar una diferencia significativa.

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