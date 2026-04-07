Adiós a los geles y champús monodosis de los hoteles: este verano empezarán a desaparecer

La lucha contra el plástico que mantiene desde hace años la Unión Europea se va a endurecer en los próximos años. Y uno de los frentes que va a atacar el Reglamento (UE) 2025/40, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases va a ser las botellitas de champú y gel de los hoteles, que tendrán que ser sustituidas por otros formatos de gran tamaño.

Esta norma, de aplicación directa, impone a los estados miembro objetivos obligatorios y criterios armonizados para prevenir la generación de residuos, fomentar la reutilización, garantizar la reciclabilidad de los envases y reforzar la responsabilidad ampliada del productor.

Como expone el Parlamento Europeo, cada habitante de la UE generó en 2022 una media de 36,1 kg de residuos de envases de plástico; algo que subraya la necesidad de implementar políticas de turismo sostenible y economía circular.

Adiós a los mini champús

Aunque este tipo de presentes suelen alegrar a los huéspedes, los minichampús, minijabones, lociones y demás productos de higiene que muchos hoteles dan a sus clientes son una gran fuente de residuos plásticos y de muy difícil reciclaje.

Según AVC Residuos, pese a que no existe una cifra única aplicable a todos los hoteles, varios estudios coinciden en que un huésped genera entre 1 y 2 kg de residuos por noche.

Es por ello que, con esta normativa, la UE obligará a los hoteles a dejar de ofrecer estos artículos de cortesía a sus clientes con la idea de que sean reemplazados por dispensados montados en la pared, botellas más grandes y de uso múltiple o materiales que no sean de plástico para acabar con los formatos de un solo uso.

También en bares y restaurantes

Esta medida también afectará a los baresy restaurantes, en este caso, por los envases y recipientes monodosis que contienen kétchup, aceite, azúcar, sal o mayonesa; también la hostelería los tendrá que cambiar por alternativas menos dañinas para el planeta.

El grueso del reglamento entrará en vigor en agosto de 2026 cuando, entre otras cosas, los estados deberán poner en marcha las políticas para reducir la cantidad total de residuos de envases y cumplir los objetivos progresivos. Los envases deberán ser reciclables, habrá un sistema común de etiquetado en toda la UE y los países deberán implantar sistemas de devolución y retorno.

Algo más de margen

Eso sí, la prohibición de las minibotellas de hoteles y los envases monodosis de bares y restaurantes tendrán más margen. El sector se preparará progresivamente para que la prohibición entre en vigor en enero 2030. A partir de entonces, todos estos productos de plástico de un solo uso deberán ser sustituidos por dispensadores, formatos reutilizables y sistemas a granel.

En España, los cubiertos, bastoncillos y pajitas de plástico llevan prohibidos desde hace cuatro años por la directiva comunitaria que entró en vigor el 3 de julio de 2021, que vetan este tipo de productos por el impacto ambiental y la dificultad para ser reciclados. Sin embargo, en julio de 2025 este diario ya denunció que la normativa no se cumple en muchos establecimientos.