España, “en vulnerabilidad crítica” dentro de Europa por el cambio climático, según un estudio

Una investigación de la Universidad de Oviedo, titulado ’75 años de desastres en España. 1950-2025’, desvela que nuestro país ostenta el triste privilegio de figurar en los primeros puestos de la Unión Europea en cuanto a afecciones por el cambio climático, tanto desde el punto de vista de la mortalidad producida por este fenómeno como por las pérdidas económicas que provoca.

“España se encuentra en una posición de vulnerabilidad crítica dentro del contexto europeo, y es el cuarto país de la UE con mayores pérdidas económicas absolutas debidas a fenómenos climáticos extremos”, señala el estudio. Sin embargo, datos más recientes, como los referidos al verano de 2025, ya sitúan a España como “el país europeo que pagará la factura más alta por los daños del clima extremo”.

El cambio climático “ha costado a España unos 95.000 millones de euros en los últimos 45 años", afirma el estudio

Los autores de la investigación señalan que el cambio climático “ha costado a España unos 95.000 millones de euros en los últimos 45 años. Solo entre 2005 y 2023 el coste fiscal de los desastres ambientales (incluyendo la pandemia) se estima en 47.157 millones de euros”. La DANA de Valencia de 2024 representó pérdidas de más de 17.000 millones.

Segundo país europeo con más muertes climáticas

Aunque las víctimas mortales por desastres naturales en todo el mundo y también en España se han reducido drásticamente desde 1970 gracias a los avances médicos y tecnológicos, el informe señala que “España se situó como el segundo país europeo con más muertes atribuibles al cambio climático” durante el periodo analizado.

Aumento de la frecuencia de los desastres naturales en España / Universidad de Oviedo

Las inundaciones, aparte del calor extremo, son uno de los grandes riesgos derivados del calentamiento global. “Las inundaciones representan el 80% de los daños a propiedades por desastres naturales”, mientras que las tormentas de viento o granizo son más comunes en el centro y el norte de Europa.

Gigantescas piedras de granizo, otro factor causante de desastres naturales / El Periódico

También son las inundaciones las que causan el 47% de las pérdidas económicas totales por desastres naturales en España. Nuestro país “no solo sigue la tendencia creciente de desastres en la UE, sino que la lidera en términos de costes económicos y vulnerabilidad per cápita”, añaden los autores, encabezados por Pedro Arcos González.

Mejorar la gobernanza y la sanidad

Frente a esta situación, los investigadores de la Universidad de Oviedo apuestan por intensificar las políticas de prevención. “La seguridad de la población española en la próxima década dependerá de una gobernanza del riesgo multidimensional que integre la planificación urbana, la robustez institucional y la salud pública como pilares inseparables de la resiliencia nacional”.

El análisis señala que, así como los desastres causados por la tecnología o la industria se mantienen estables o aumentan a medida que aumentan estos sectores, en el caso de los desastres naturales, y sobre todo en los climáticos, se observa una aceleración y un “incremento muy marcado”.

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En todo caso, el estudio subraya que “España destaca por una exposición crítica a riesgos múltiples en comparación con el resto de la UE”.