Acuerdo internacional para elevar la protección de numerosos animales migratorios de tierra, mar y aire

A pesar de las tensiones geopolíticas que caracterizan actualmente al planeta, los países han sido capaces de ponerse de acuerdo para elevar la protección de un buen número de especies de animales y avanzar en la protección de sus corredores migratorios. La 15ª conferencia de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) que concluyó este domingo en Brasil, ha representado un avance significativo en la cooperación internacional para la conservación de la biodiversidad, en opinión tanto de sus participantes como de entidades conservacionistas.

Durante dicha conferencia, un total de 40 especies han sido incluidas en los apéndices de la Convención, es decir, los apartados que obligan a protegerlas de forma estricta o bien a implementar acciones específicas para garantizar su conservación. También se han acordado más de veinte acciones específicas para elevar la protección de las especies migratorias.

Nuevas especies añadidas

Entre las que han sido incorporadas al apéndice I, que obliga a los estados miembros a proteger con medidas las especies incluidas, figuran numerosos petreles, aves marinas de gran importancia y muy amenazadas. Nueve especies de petrel han sido añadidas a dicho apéndice y otras 16 al apéndice II, que obliga a adoptar programas internacionales de conservación. En este mismo apéndice se ha incluido al búho nival, la pardela patirrosa y el semillero de Iberá.

Jornada de la convención / UESLEI MARCELINO

En apéndice I también se han incluido el zarapito trinador hudsoniano, la becasa de mar y el pitoty chico.

La población de guepardos de Zimbaue, de la que quedan menos de 170 ejemplares, ha sido también incluida en esta lista de especies protegidas, después de ya lo estuvieran otras poblaciones. La hiena rayada y la nutria gigante han sido también incorporadas, entre otras especies.

Además, se han aprobado diez nuevos planes de acción, centrados en la protección o recuperación de especies amenazadas. Entre dichos planes figura uno para la conservación del jaguar, otro para la subpoblación de cazón del Mediterráneo y del nordeste atlántico, otro para la avutarda y otros para el águila esteparia, la anguila europea o las aves en general, entre otros.

La conferencia ha reunido representantes de 132 países y la Unión Europea y sus resultados han sido elogiados tanto por la secretaria ejecutiva de la CMS, Amy Fraenkel, como por entidades conservacionistas. En el caso de España, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) se ha mostrado satisfecha al respecto.

Rutas migratorias reconocidas

“Por primera vez, la CMS ha reconocido formalmente la existencia de rutas migratorias marinas para aves, identificando seis grandes corredores a nivel mundial y acordando avanzar en su desarrollo y protección”, señala la entidad en un comunicado.

Numerosas especies de petreles tendrán más protección / Graham Sorrie

Entre estas rutas “se encuentra la ruta atlántica, de la que forma parte España y que resulta clave para numerosas especies que utilizan nuestras aguas para reproducirse, alimentarse o migrar. Este paso supone un cambio de escala en la conservación de las aves marinas, permitiendo abordar de forma coordinada amenazas como la pesca, la contaminación o el desarrollo energético en el medio marino”, añade.

El cazón es otra de las especies incluidas en los apéndices de protección / Agencias

En cuanto al plan de acción específico para la avutarda, SEO señala que dicho acuerdo “incluye a especies emblemáticas para España como la avutarda común, el sisón y la hubara, reforzando así su protección a escala global”.

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La secretaria ejecutiva de la CMS, Amy Fraenkel, señaló al finalizar la cumbre: “Nos vamos con protecciones más fuertes y planes más ambiciosos, pero las propias especies no van a esperar a nuestra próxima reunión. La implementación tiene que comenzar mañana. Las protecciones ampliadas para las hienas rayadas, los búhos nivales, las nutrias gigantes, los tiburones martillo gigantes y muchas más demuestran que las naciones pueden actuar cuando la ciencia es clara. Nuestro deber ahora es cerrar la distancia entre lo que hemos acordado y lo que ocurre sobre el terreno para estos animales”.