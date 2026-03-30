Estas son las ciudades con el aire más sucio y más limpio de España en 2025, según un ránking internacional

El planeta sigue respirando aire contaminado. Solo 13 países del mundo, de un total de 143 naciones examinadas, contaron en 2025 con niveles de contaminación del aire por partículas finas (PM 2,5) situados dentro de los márgenes admitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esos 13 países, solo tres están en Europa, en un año en el que la calidad empeoró debido a los incendios forestales y el cambio climático.

La empresa suiza de tecnología especializadas en la calidad del aire IQAir ha presentado estos días su informe anual, en el que ha analizado los datos de 9.446 ciudades en 143 países y la conclusión es clara: más del 90 % de los países del mundo cuentan con un aire perjudicial para la salud.

Las partículas PM 2,5 son aquellas que suele emitir el tráfico rodado y determinadas industrias, por lo que, a diferencia de las PM 10, de mayor tamaño, son originadas por actividades humanas, pero también por incendios forestales.

Solo Polinesia Francesa, Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses, Barbados, Nueva Caledonia, Islandia, Bermudas, Reunión, Andorra, Australia, Granada, Panamá y Estonia contaban con un aire dentro de los márgenes de la OMS en 2025.

Andorra, uno de los pocos países del mundo con un aire dentro de los márgenes de la OMS / Agencias

La situación, además, ha empeorado con respecto al año anterior, tras un 2025 en el que los incendios forestales, «intensificados por el cambio climático», desempeñaron un papel importante en la degradación de la calidad del aire».

En concreto, las emisiones récord de biomasa contribuyeron con aproximadamente 1.380 megatoneladas de carbono y Canadá, que vivió su segunda peor temporada de incendios forestales de la historia, fue el país más contaminado de América del Norte por segunda vez en los ocho años de historia del informe.

Pakistán fue en 2025 el país que registró una peor concentración media anual de partículas finas en el aire, de 67,3 µg/m³, seguido por Bangladesh y Tayikistán.

En el caso de Europa, Bosnia y Herzegovina se situó como el país con peor calidad del aire, con 23,4 µg/m³, seguida por Macedonia del Norte y Serbia. En el extremo contrario, solo tres ciudades cumplieron con las directrices: Islandia, Andorra y Estonia.

La situación en España

España, por su parte, se situó en el puesto 112 -siendo el 1 el de peor calidad del aire- del mundo y en el 33 de Europa, con niveles similares a Francia, Alemania, Bélgica o Malta, según los datos de este ránking.

En cuanto a ciudades, Ourense se situó en 2025 como la ciudad con peor calidad del aire de todas las estudiadas por la compañía, seguida de Mollet del Vallès (Barcelona) y Los Cortijillos, en Andalucía.

Ourense, la ciudad española más contaminada por PM 2,5 durante el año pasado, según este ránking / Agencias

En el extremo contrario, los ciudadanos de La Granja de San Ildefonso (un pequeño municipio de Segovia), Benicàssim y Castelló de la Plana fueron los que mejor aire respiraron.

En el continente europeo, el informe destaca los aumentos de las concentraciones medias anuales de Suiza y Grecia, superiores al 30 %, debido al humo de los incendios forestales transfronterizos procedentes de América del Norte y al polvo sahariano de África.

Un 14 % de las ciudades del mundo cumplen

Solo el 14 % de las ciudades del mundo cumplían en 2025 con la recomendación de la OMS de que la concentración media anual de partículas finas no supere los 5 µg/m³, frente al 17 % del ejercicio anterior.

Loni (India) fue la ciudad más contaminada, con una concentración media anual de 112,5 µg/m³, casi un 23 % más que en 2024 y más de 22 veces superior la recomendación del organismo internacional.

Las 25 ciudades más contaminadas del mundo se situaron en India, Pakistán y China y en el primer país se encontraron tres de las cuatro con peor calidad del aire: Loni, Hotan, Byrnihat y Delhi.

De hecho, ninguna ciudad de Asia oriental cumplió con las recomendaciones de la OMS por segundo año consecutivo.

Ningún país asiático respeta los límites de la OMS / PETER PARKS

En el extremo contrario, Nieuwoudtville (Sudáfrica) se ha situado en 2025 como la ciudad con el aire más limpio del mundo, con una concentración media de 1,0 µg/m³, por delante de Utö (Finlandia) y Lihue (Estados Unidos).

Importancia de vigilar la calidad del aire

Los autores del informe han subrayado la importancia de monitorizar la calidad del aire, después de que Estados Unidos pusiera fin al programa de vigilancia mundial de la calidad del aire en sus embajadas y consulados en 2025.

«Sin monitorización, no podemos comprender plenamente lo que hay en el aire que respiramos. Ampliar el acceso a los datos en tiempo real capacita a las comunidades para actuar. Al reducir las emisiones y abordar el cambio climático, podemos impulsar mejoras significativas y duraderas en la calidad del aire mundial», ha afirmado el director general de IQAir Global, Frank Hammes.

En este sentido, ha destacado la importancia de ampliar las redes de vigilancia de calidad del aire, en particular mediante sensores de bajo coste que permitan a las comunidades, los investigadores y los responsables políticos disponer de datos procesables.

Según los datos de la OMS, los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6,7 millones de muertes prematuras al año y se estima que, en 2019, la contaminación del aire exterior provocó en todo el mundo 4,2 millones de decesos prematuros.

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Recientemente, un informe de Ecologistas en Acción denunciaba que la mayoría de las estaciones medidoras de la calidad del aire en España están mal ubicadas, fuera de las áreas de mayor tráfico, con la supuesta intención de eludir valores demasiado altos de polución, desvirtuando así el objetivo de estas mediciones.