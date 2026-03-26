Desmienten que el uso de pesticidas esté cayendo en España, como afirma la Comisión Europea

Las verdaderas cifras del uso de pesticidas en la Unión Europea son objeto de controversia. Nuevas denuncias alimentan las dudas sobre las cantidades ofrecidas por la Comisión Europea, que podrían ser en realidad mucho mayores.

Los últimos datos oficiales facilitados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), un organismo oficial que también depende de la UE, sobre las ventas de pesticidas correspondientes a 2024 contradicen las afirmaciones de la Comisión Europea, que proclamó una reducción del 61% en su uso (y en los riesgos correspondientes para la salud y la biodiversidad) hasta 2023, según ha denunciado la organización ecologista PAN Europe.

Las cifras facilitadas esta semana por Eurostat demuestran que «no se apreció reducción alguna» en las ventas conjuntas de los tres países con un mayor uso de estas sustancias -España, Francia y Alemania- entre el período de referencia 2011/2012 y el de 2020/2024, mientras que, si se tiene en cuenta a los 27 países de la UE, solo se produjo un ligero descenso en torno a un 5%.

Eurostat contradice los datos del Consejo de Europa sobre pesticidas / Agencias

Además, esta disminución no parece relacionada con medida alguna para reducir el uso de pesticidas, sino con la coyuntura económica derivada de la guerra en Ucrania, de acuerdo con el comunicado facilitado por los ecologistas.

La incongruencia en las cifras «pone en evidencia la escasa fiabilidad del indicador oficial» empleado por la Comisión dirigida por Ursula von der Leyen, conocido como HR/1 (Indicador de Riesgo Armonizado 1) y basado en un método de cálculo «duramente cuestionado por científicos, agencias ambientales e incluso el Tribunal de Cuentas Europeo», ya que refleja «una reducción en el uso y el riego de los pesticidas que en realidad no se está produciendo».

Especialmente grave en España

El director ejecutivo de Pan Europe, Martin Dermine, ha insistido en que Bruselas «comunica periódicamente que el uso de plaguicidas está disminuyendo en Europa gracias a su indicador erróneo, pero es falso», motivo por el cual su organización ha encabezado una denuncia colectiva ante el Defensor del Pueblo Europeo por este asunto.

La situación «puede ser especialmente grave en el caso de España», ha explicado Carlos de Prada, responsable de la iniciativa ‘Hogar sin tóxicos’ que colabora con la organización presidida por Dermine, puesto que «es el país de la UE que más ha usado estos venenos en 9 de los 14 años del período 2011/2024».

El uso de pesticidas sigue sin restringirse adecuadamente en la UE / Agencias

La Comisión «lleva tiempo saboteando los objetivos de reducción del uso» de los plaguicidas, añade, «violando así sus propios compromisos» para «favorecer los intereses de algunas industrias químicas que no quieren una reducción real» de ventas que repercuta en sus beneficios.

Compromiso incumplido

En 2020 y «ante la evidencia científica sobre la seria amenaza que representaba el uso masivo de estas sustancias tóxicas en la agricultura», la Comisión se comprometió a reducir su uso un 50% para 2030 dentro de la estrategia ‘De la granja a la mesa’, incluida en el Pacto Verde Europeo, en la que también apostó por conseguir que un 25% del total de la superficie agraria de la UE fuera ecológica.

Sin embargo, «tras la invasión de Ucrania el grupo de presión químico consiguió modificar la postura de la Comisión y, en lugar de utilizar un indicador fiable optó por HR/1», un método «trucado», porque «permite obtener datos engañosos» y ha sido criticado por científicos o entidades como el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medioambiente de Francia o la Agencia de Medio Ambiente de Alemania, entre otros.

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El método, de hecho, ha sido criticado por científicos y diversas entidades como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia (INRAE), el Tribunal de Cuentas Europeo o la Agencia de Medio Ambiente de Alemania, que denunció con contundencia que el HRI1 no es científico y "calcula una reducción del uso de pesticidas donde en realidad no se produce".