Las pérdidas económicas derivadas del cambio climático podrían multiplicarse por 10 en las próximas décadas

El avance del cambio climático sobre el planeta y sobre nuestras vidas podría ser más rápido de lo que se creía y, sobre todo, más grave de lo que se había estimado. La revista 'Nature' publica este miércoles dos estudios científicos internacionales que, desde distintas perspectivas, advierten de la gravedad del fenómeno. Por un lado, un análisis liderado por la Universidad de Stanford advierte de que las pérdidas económicas derivadas del cambio climático podrían multiplicarse hasta por 10 en las próximas décadas. Por otro lado, un trabajo del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental de Alemania afirma que muchos de los extremos climáticos que se esperaban en escenarios de calentamiento extremo podrían ya darse en la trayectoria que estamos siguiendo. En ambos casos, los científicos alertan de que estos datos son una advertencia sobre un futuro que aún estamos a tiempo de esquivar si reducimos de forma drástica nuestras emisiones.

El primer trabajo, encabezado por el reconocido investigador Marshall Burke, se centra en calcular el coste económico asociado a las emisiones de dióxido de carbono. El análisis dibuja primero la evolución histórica de este parámetro, evaluando los daños ya ocurridos como consecuencia de emisiones pasadas y cuantificando sus efectos en la economía global a través del PIB. Después, mediante el despliegue de modelos matemáticos, el estudio también plantea calcular cómo podrían evolucionar en un futuro los daños asociados al cambio climático, tanto por emisiones históricas que aún generan impactos diferidos como por las emisiones originadas ahora y las que podrían tener lugar en los próximos años. Con todo esto, el trabajo afirma que los costes futuros derivados de emisiones pasadas podrían ser hasta 10 veces superiores a los daños ya observados.

Una tonelada de CO₂ emitida en 1990 generó el equivalente a 155 euros en daños hasta 2020 y causará casi 1.590 euros adicionales en pérdidas hasta 2100

Las cifras son contundentes. Según apunta el análisis, una tonelada de CO₂ emitida en 1990 generó el equivalente a 180 dólares (155 euros) en daños hasta 2020. Pero de seguir así, se prevé que una tonelada de CO₂ generada ahora causará otros 1.840 dólares (casi 1.590 euros) adicionales en pérdidas hasta 2100. El trabajo también apunta a la contribución histórica de ciertos países al calentamiento global y afirma que, por ejemplo, las emisiones de Estados Unidos desde 1990 hasta ahora habrían provocado unos 10 billones de dólares en daños globales, mientras que las de Europa superarían los 6 billones en el mismo periodo. En esta misma línea, el estudio señala que actividades como las emisiones generadas a partir de un solo vuelo de larga distancia al año provocarán daños futuros por valor de unos 25.000 dólares para el año 2100.

Fenómenos extremos

El segundo trabajo, liderado por Emanuele Bevacqua, se centra en analizar la evolución de fenómenos climáticos extremos en función de cuánto aumentarán las temperaturas en las próximas décadas. Y la conclusión, según recoge el artículo, es que las sequías severas, las lluvias torrenciales y el riesgo de incendios aumentarán exponencialmente incluso si limitamos el calentamiento global a un máximo de 2 grados de media. Que es, por ahora, el escenario más optimista en vista de las tendencias actuales. Los expertos afirman que, en muchos casos, los modelos apuntan a que nos dirigimos a escenarios más preocupantes que los proyectados ante las previsiones de calentamiento extremo de 4 o 5 grados de media. Y eso muestra hasta qué punto preocupa la evolución de este fenómeno.

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Un análisis indica que las sequías severas, las lluvias torrenciales y el riesgo de incendios aumentarán exponencialmente incluso si limitamos el calentamiento global a un máximo de 2 grados de media

En ambos casos, las investigaciones concluyen lanzando un llamamiento claro a la población y, sobre todo, a los gobiernos. Los científicos destacan que, a la luz de estos resultados, urge más que nunca apostar por estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático para limitar en la medida de lo posible los daños asociados a los extremos climáticos. Los informes más grandes elaborados hasta la fecha afirman que aún tenemos una breve ventana de tiempo para reducir de forma drástica nuestras emisiones para limitar el calentamiento global dentro de los llamados "umbrales seguros". Naciones Unidas, por su parte, recuerda que la "adicción a los combustibles fósiles" no solo está desestabilizando el clima sino que, tal y como estamos viendo actualmente, también pone en riesgo la seguridad global.