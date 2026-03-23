El árbol del amor inunda Barcelona: puedes verlos en estas zonas

Después de haber pasado el invierno más lluvioso en los últimos 30 años en Catalunya, ha llegado la primavera y, con ella, la floración de miles de especies que llenan de color y vida toda la ciudad de Barcelona.

Barcelona es una ciudad que tiene muchas zonas verdes. Según el Ayuntamiento, en la capital catalana existen 487 especies de árboles diferentes. En total, hay 1,4 millones de árboles, de los cuales 250.000 se encuentran en zona urbana. La encina, el pino blanco y el plátano de sombra son las tres especies dominantes.

De entre todas esas especies, sin duda la que más destaca es el árbol del amor. Esta especie, que tiene el nombre científico Cercis siliquastrum, es un árbol caducifolio, es decir, que pierde la totalidad de sus hojas anualmente, durante el invierno. Es de copa redondeada e irregular y originario del sudeste de Europa y el oeste de Asia, según la web Atlas de Biodiversidad del Ayuntamiento de Barcelona.

Floración del árbol del amor

Florece entre los meses de marzo y abril, generalmente en los días en que se celebra Semana Santa, antes de que salgan las hojas. Las diferentes circunstancias de cada año condicionan la fecha en la que florece, pero se estima que este año puede florecer a principios de abril. Las flores de este árbol son de un color lila muy llamativo, aunque también existen variedades de color rosa y de color blanco.

Su tamaño suele ser de entre 5 y 7 metros de altura, de manera que es una especie de pequeña estatura que en Barcelona se usa como árbol de calle, solo con fines ornamentales. Por su floración impactante, se usa individualmente o en grupos como árbol de parque o de jardín, aunque es más llamativo para la población cuando se coloca en algunos espacios urbanos, como en los chaflanes. Las flores, que son comestibles, atraen a las abejas, mejorando el proceso de polinización.

Calles repletas de esta especie

Según la web del Atlas de Biodiversidad, este árbol será visible en la mayor parte de la ciudad. Aun así, hay calles que cuentan con grandes acumulaciones de estos ejemplares, como por ejemplo el distrito de Nou Barris, concretamente, en la calle de Les Torres; la calle de Xiflé y la calle de la Nació del barrio Camp de l'Arpa; la rambla del Onze de Septiembre en el distrito de Sant Andreu y la calle de Fastenrath, en el Carmelo.

Además de estas calles, esta especie se podrá ver en parques como en los jardines del Turó del Putxet y el parque de Monterols, ubicados en el barrio El Putxet i el Farró, en el parque del Poeta Eduard Marquina del barrio de Sant Gervasi-Galvany y en el parc de la Ciutadella.

Este árbol nunca pasa desapercibido entre la población de Barcelona que, año tras año, se sorprende con la belleza de esta especie. Hay que estar muy atento esta primavera para poder ver este ejemplar, ya que puede florecer hasta en los rincones más inesperados y dejarnos maravillados con su color tan llamativo.