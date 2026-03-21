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Ave en peligro de extinción

Paneque destaca el retorno del ibis eremita como "símbolo de reconciliación con la naturaleza"

La consellera asiste a la liberación de las primeras 19 aves dentro del proyecto en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Catalunya tiene una nueva especie de ave: los ibis eremita aterrizan en el Empordà

Un Ibis Eremita, especie en peligro de extinción, en la Sierra del Retín, en una foto de archivo

Un Ibis Eremita, especie en peligro de extinción, en la Sierra del Retín, en una foto de archivo / JORGE ZAPATA / EFE

Europa Press

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Girona
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La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asistido este sábado a la liberación de los primeros 19 ibis eremitas dentro del proyecto que la Fundació Alive desarrolla en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, donde ha destacado el retorno de este ave como "símbolo de reconciliación con la naturaleza".

Según ha informado el Govern en un comunicado este sábado, el proyecto tiene como objetivo fijar una población estable de este ave en peligro de extinción. Paneque ha recordado que este es un proyecto de conservación impulsado desde el departamento para "reforzar los ecosistemas" y ha celebrado que haya tres colonias en Europa para la recuperación de esta especie. Además, ha puesto en valor el conocimiento científico como "pilar imprescindible" para entender la complejidad de los ecosistemas, reducir la incertidumbre y anticipar riesgos.

Liberación de individuos de la especie ibis eremita

Liberación de individuos de la especie ibis eremita / GENERALITAT

Los individuos liberados este sábado son el primer grupo que llegó al Empordà, que fueron criados a mano en Andalucía y transportados a Catalunya en el mes de junio con alrededor de un mes de vida.

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El proyecto contempla la liberación de ibis eremitas procedentes de Austria que han estado en el aviario unos 6 meses para completar su aclimatación con el objetivo de que se integren con éxito en la población.

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