Dónde ver auroras boreales en España este viernes: el fenómeno que sorprende

Existen pocos fenómenos naturales tan impresionantes como las auroras boreales. Aunque normalmente suelen aparecer en las regiones cercanas al círculo polar (Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Canadá y Alaska), los españoles podrán verlas este viernes 20 de marzo, pues la llegada del equinoccio de primavera traerá una noche de luna llena, con un cielo oscuro, perfecto para apreciar esta danza de colores.

La danza nocturna del sol

Las auroras boreales son fenómenos nocturnos, que se producen cuando las partículas cargadas del sol son guidas a través del campo magnético de la Tierra e interactúan con los gases de la atmosfera, liberando energía en forma de luz. Normalmente, ocurren a unos 100-200 Km de altura y suelen crear luces de distintas tonalidades, según el tipo de gas, siendo el verde el más común.

Los colores dependen de la interacción del gas con los átomos y las moléculas de la atmosfera: el verde se debe a la excitación del oxígeno a altitudes medias (95-170 Km) y es responsable de los tonos amarillentos; el rojo se genera a altitudes elevadas (a más de 170 Km), a menudo, cuando hay tormentas solares intensas; y el azul, el violeta y el rosa resultan de la interacción con el nitrógeno molecular a altitudes más bajas (80-95 Km).

En 2012, unos investigadores finlandeses demostraron que, aparte de producir color, las auroras boreales pueden emitir sonidos similares al del chasquido de la electricidad estática o al del caminar sobre las hojas secas. Sin embargo, como expone National Geographic, estos sonidos no son audibles para los seres humanos, ya que se producen lejos de la superficie terrestre, a unos 70 Km de altura sobre nuestros pies.

Imagen de una aurora boreal / EPC_EXTERNAS

El puente de los dioses

Hay una razón por la que marzo es un mes perfecto para que se produzcan estos fenómenos: el equinoccio de primavera. Durante los equinoccios, el campo magnético de la Tierra y el viento solar se alinean de tal manera que las 'grietas' del campo se abren, facilitando la entrada de las partículas solares con más fuerza de lo habitual.

Sea como sea, las auroras boreales han sido interpretadas históricamente como sucesos místicos. Los nórdicos solían creer que estas luces eran el reflejo de las armaduras de las valquirias, las vírgenes guerreras que cabalgaban hacia el Valhalla, el palacio de Odín en Asgard, la morada de los dioses; aunque otros mitos sugieren que las auroras boreales eran manifestaciones del Bifröst, el puente mágico que conectaba el mundo de los humanos con Asgard. Esta versión ha sido representada en la película 'Thor' de Marvel, que tiene como protagonista al hijo de Odín.

En la mitología finlandesa se creía que un zorro de fuego ('Revontulet') corría tan rápido por la nieve que su cola lanzaba chispas hacia el cielo, mientras que en muchos pueblos indígenas del Ártico, como los Inuits y los Samis, se consideraba que las luces eran las almas de sus antepasados bailando en el cielo. En la película 'Hermano oso' de Disney, tras su muerte, el hermano mayor de Kenai, un niño inuit, se convierte en un águila, pero su espíritu reside en la aurora boreal, vigilando a sus hermanos desde el cielo.

Imagen de la película de Marvel Studios 'Thor: Ragnarok'. Sobre el puente Bifröst se encuentran Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Valkyrie (Tessa Thompson) y Loki (Tom Hiddleston). / Antonio Martín Guirado

Las auroras australes

Las auroras boreales no solo se producen en el hemisferio norte de la Tierra, sino que también aparecen en el sur; son las conocidas como auroras australes. Según National Geographic, "el hecho de que haya menos asentamientos humanos en el Polo Sur hace que sean más famosas y más fáciles de ver las primeras, pero este fenómeno se produce por igual en ambos polos". Esto se debe a que el campo magnético es más débil en las regiones polares.

Sin embargo, si la actividad polar es lo suficientemente intensa pueden aparecer en altitudes más bajas, como en España. Por ejemplo, del 25 al 26 de enero de 1938, según reportaron varios medios nacionales, se produjo una gran aurora boreal: el cielo se tiñó de rojo a causa de una geotormenta solar masiva. El color era tan intenso y parecido al de un incendio que se confundió con uno de los bombardeos de la Guerra Civil. Algunos lo interpretaron como un mal augurio y otros como el reflejo de la sangre de la tierra.

Nuevas auroras en España

A pesar de que 2024 fue el último año que los españoles pudieron avistar uno de estos espectáculos, mañana, 20 de marzo, se podrá volver a ver en la zona norte de la Península Ibérica. Los mejores sitios serán Galicia, Asturias, Cantabria, los Pirineos, las zonas de alta montaña y los miradores del centro de España. También destacan las Islas Canarias, con el Parque Nacional del Teide, Roque de los Muchachos (La Palma) y el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera) como sitios privilegiados.

Quedarse en casa este viernes no es una opción para los apasionados de la naturaleza, pues la iluminación urbana es la mayor enemiga de las auroras boreales. Es por eso que se recomienda buscar zonas con certificación 'starlight' o miradores aislados de la ciudad.