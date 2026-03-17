El tráfico ilegal de anguilas hacia Asia: otro clavo en el ataúd de la especie

La situación de la anguila europea en España y en el conjunto del continente es crítica. Los estudios realizados demuestran que desde los años 80 sus poblaciones han caído más del 90%. A pesar de que el Gobierno no ha logrado, debido a la presión de varias comunidades autónomas, declararla en peligro de extinción, lo cierto es que su exportación fuera de la UE está prohibida desde 2009.

Pero incluso esa limitación (una mínima medida para frenar el declive de la especie), está siendo también incumplida. Cada año se capturan de forma ilegal decenas de toneladas de crías de anguila, las angulas, y son enviadas a piscifactorías situadas en Asia para su engorde y posterior comercialización.

Cifras de negocio millonarias

El crimen organizado, de este modo, se suma a la falta de medidas en España para salvar esta especie. Y es que se trata de un negocio altamente lucrativo. Según datos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil citados por Euronews, un solo kilo de angulas puede producir más de una tonelada de anguilas adultas. Estos animales, en el mercado negro asiático, pueden alcanzar hasta los 6.000 euros por kilo. De este modo, su comercio ilegal genera entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año de beneficio, según la misma fuente.

Las angulas, cría de la anguila, son sacadas ilegalmente de Europa / Agencias

Como consecuencia de esta situación, en 2015 se puso en marcha el operativo Lake por parte de Europol, que ha logrado constantes incautaciones de alijos de angulas que iban a salir de Europa.

Las principales artimañas de los traficantes que comercian con angulas consisten en declaraciones documentales falsas o en cargas mixtas, mezclando diferentes variedades de angulas. Distinguir las crías europeas de otras que no lo son resulta imposible a simple vista y los sistemas actuales para verificarlo son demasiado lentos.

Amplias redes criminales

Los cargamentos de angulas se camuflan en maletas a través de los principales aeropuertos europeos. Aunque se han producido numerosas detenciones de traficantes e incautación de alijos, lo cierto es que una buena parte de ellos consigue escapar a los controles de Europol.

Las redes criminales que trafican con angulas abarcan desde la pesca hasta el almacenamiento, el transporte y la recepción de los animales, e implican a numerosos países del planeta. Se trata, según la Interpol, de redes organizadas y muy amplias que trabajan de forma coordinada.

La anguila europea se precipita hacia la extinción / fishipedia

En Asia, las piscifactorías de engorde de las angulas usaban tradicionalmente la especie japonesa de anguila. Sin embargo, también esta variante ha acusado una drástica caída en sus poblaciones durante las últimas décadas, lo que ha dirigido las miradas de los traficantes en la anguila europea, que está catalogada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) como ‘En peligro crítico de extinción’.

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Mientras no se consiga aumentar la eficacia en el desbaratamiento de estas redes criminales, la acción ciudadana es fundamental para salvar la anguila. De hecho, un largo listado de grandes chefs internacionales, entre ellos una decena de españoles, han anunciado que retiran de sus menús los platos elaborados con anguila, al objeto de favorecer su protección.