Estabilizar y reconducir el cambio climático necesitará siglos de emisiones negativas, según nuevos estudios

Dos nuevos estudios que acaban de publicarse concluyen que para estabilizar y reconducir el actual cambio climático provocado por el ser humano se requerirán emisiones netas negativas sostenidas de CO₂ durante siglos. Solucionar el calentamiento global en curso no tiene, por tanto, un remedio fácil ni rápido.

Al abordar el problema desde perspectivas distintas —la viabilidad legal y tecnológica, por un lado, y su factibilidad económica, por otro—, la investigación acaba concluyendo que alcanzar cero emisiones netas no es suficiente. Hará falta eliminar CO2 de forma activa durante mucho tiempo.

Ambos estudios fueron dirigidos por investigadores del International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) de Austria y subrayan que para conseguir los objetivos del Acuerdo de París se necesitan compromisos duraderos de eliminación de dióxido de carbono (CDR) a gran escala y que se prolonguen mucho más allá de los plazos de las políticas actuales.

Planta de Climeworks para la eliminación de CO2 del aire / Climeworks

Una de las investigaciones, publicada en Environmental Research Letters, examina cómo detener el aumento del nivel del mar y el deshielo del permafrost, que continuarán intensificándose incluso si las temperaturas globales se estabilizaran en 1,5 °C. Los autores evalúan qué se necesitaría para evitar que estos impactos se agraven.

Parar las emisiones no basta

Su conclusión es clara: las emisiones netas cero por sí solas no estabilizarán estos daños a largo plazo. Para detener el aumento del nivel del mar y las emisiones acumuladas de CO₂ derivadas del deshielo del permafrost, las emisiones globales tendrían que volverse netas negativas y, además, mantenerse así durante siglos.

Comparación de cuatro escenarios de mitigación idealizados y sus implicaciones para las emisiones netas negativas de CO₂ a largo plazo / IIASA

"Los impactos a largo plazo no son riesgos futuros abstractos; representan daños significativos que afectan a cientos de millones de personas, debido al aumento del nivel del mar y a los daños a las infraestructuras", afirma Johannes Bednar, autor principal del estudio. "Estabilizar estos impactos implica un compromiso a largo plazo con la eliminación de carbono que va mucho más allá de los objetivos actuales", añadió.

El coautor Artem Baklanov añade: "Los objetivos de temperatura de París deben entenderse como puntos de partida, no como puntos finales. La estabilización de los impactos a largo plazo requiere que las temperaturas finalmente desciendan por debajo de 1,5 °C, lo que a su vez requiere emisiones netas negativas sostenidas mucho más allá de 2100".

Los autores enfatizan que esto crea una necesidad urgente de medidas legales e institucionales sólidas para repartir objetivos de eliminación de carbono de manera justa entre países y a lo largo de generaciones. Para ello sería esencial implementar responsabilidades comunes pero diferenciadas y crear instituciones capaces de persistir más allá de los ciclos políticos. Sin embargo, estos marcos de gobernanza a largo plazo siguen estando en gran medida ausentes de las negociaciones climáticas actuales, señalan.

Emisiones contaminantes en China / Xiaolu Chu

El segundo estudio, publicado en Nature Communications, aborda la necesidad de una acción pública común y a largo plazo para solucionar la actual crisis climática. Los resultados de la investigación indican que se necesitan emisiones netas negativas sostenidas, al menos durante un siglo, no para compensar un exceso de calentamiento temporal, sino para reducir los riesgos a largo plazo en el sistema terrestre.

El cero neto es solo el comienzo

Partiendo de premisas diferentes —responsabilidad legal y viabilidad tecnológica en un estudio, optimización del bienestar económico en una situación de incertidumbre en el otro—, ambos análisis apuntan a la misma conclusión: limitar los riesgos climáticos, tanto inmediatos como diferidos, probablemente requerirá siglos de emisiones netas negativas.

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Las implicaciones que todo ello tiene para los responsables políticos son enormes. Aquellos países que aumentarán su renta en las próximas décadas tendrán la ocasión, afirman los autores, de adoptar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) más ambiciosas, establecer objetivos explícitos de eliminación bruta de CO2 e introducir instrumentos intertemporales, como las Obligaciones de Eliminación de Carbono, para garantizar la reversión del exceso de calentamiento actual. En resumen, la estabilización climática requerirá instituciones duraderas que mantengan políticas de eliminación de CO2 a lo largo de generaciones.