Misterio resuelto: ¿Por qué los gatos siempre caen de pie?

Cuando los gatos caen, suelen quedar en pie. Esta asombrosa capacidad para enderezarse antes de tocar el suelo viene desconcertando a los científicos desde hace mucho tiempo. Ahora, un equipo de la Universidad de Yamaguchi en Japón ha encontrado la respuesta: todo se debe a que su columna torácica es más flexible que la lumbar, como detallan en un estudio publicado en la revista The Anatomical Record.

El reflejo de enderezamiento en el aire es una maniobra compleja que protege a los gatos de lesiones graves en determinadas caídas. Al caer, la columna se tuerce, lo que parece contradecir las leyes de la física, puesto que un objeto en el aire no debería poder girar sin algo que lo impulse.

Cómo se retuercen los gatos en el aire

Para descubrir cómo lo hacen, los investigadores primero estudiaron las columnas vertebrales de cinco cadáveres de gatos. Separaron la columna torácica (parte superior/media de la espalda) de la columna lumbar (parte inferior de la espalda) y las sometieron a pruebas mecánicas bajo fuerzas de torsión para medir la flexibilidad, la fuerza y la resistencia a la rotación.

Fases de la caída de un gato, según el estudio publicado / Anatomical Record

El equipo también utilizó cámaras de alta velocidad para filmar a dos gatos sanos mientras se dejaban caer sobre una almohada. Les colocaron marcadores en los hombros y las caderas para monitorizar los movimientos de las diferentes partes de su cuerpo.

Columna vertebral flexible

El equipo descubrió que la columna vertebral del gato no es uniformemente flexible. Las diferentes partes se mueven de distintas maneras para ayudar al animal a aterrizar con seguridad. La columna torácica es increíblemente flexible y tiene una zona neutra que puede girar libremente casi 50 grados con muy poco esfuerzo. En cambio, la columna lumbar es mucho más rígida y actúa como estabilizador.

El mecanismo de caída de un gato está relacionado con su anatomía / Pixabay

Durante el enderezamiento aéreo, el gato gira primero la cabeza y las patas delanteras hacia el suelo porque la columna torácica es flexible y la parte delantera del cuerpo es más ligera. Luego le sigue la mitad trasera. La columna lumbar rígida actúa como un ancla sólida, permitiendo al gato girar con la parte delantera sin perder el control.

"Estos resultados sugieren que la rotación del tronco durante el enderezamiento aéreo en los gatos ocurre secuencialmente, con el tronco anterior girando primero, seguido del tronco posterior, y además, su columna torácica flexible y su columna lumbar rígida en torsión axial son adecuadas para este comportamiento", comentaron los autores del estudio en su artículo.

Noticias relacionadas

Los hallazgos podrían ser más que una simple explicación de esta curiosa habilidad felina. Los investigadores sugieren que podrían mejorar los modelos matemáticos del movimiento animal, ayudar a los veterinarios a tratar lesiones de columna e incluso diseñar robots más ágiles y precisos.