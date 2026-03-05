El lince ibérico tantea la Comunidad Valenciana: cada vez más avistamientos

En Aragón está todo preparado para recibir los primeros linces ibéricos destinados a ser liberados en el medio natural, el territorio más al norte de la Península donde ello sucederá. Pero, mientras tanto, esta especie merodea sobre todo la provincia de Alicante desde ya hace unos años. Tras estar al borde de la extinción hace dos décadas, los programas puestos en marcha en la península han dado unos frutos que se dejan ya ver en la Comunidad Valenciana.

La Generalitat impulsa ahora un plan para reintroducirlo en la provincia de Alicante, lo que ha puesto de manifiesto que su presencia en este territorio es más frecuente de lo que se podría pensar. Pero lo que falta es una población reproductora, de la que no hay constancia, según explica el catedrático de Zoología de la UA, Vicente Urios.

Y ahí sería clave el proyecto que impulsa el Consell para una especie que ha pasado de agonizar con apenas un centenar de ejemplares en Andalucía a ser más de 2.400 en la Península Ibérica, ya que se realizaría suelta de machos y hembras.

Suelta de un lince en el sur de España / Agencias

En los últimos siete años han sido detectados ejemplares en diversos términos municipales de la provincia, tanto por los agentes medioambientales como a través de los dispositivos GPS que llevan los que han sido criados en cautividad y después han sido liberados, según los datos facilitados por la Conselleria de Medio Ambiente.

Las zonas donde más se ha visto

Así, destaca Villena con tres avistamientos en tres periodos de tiempo, el último el pasado mes de octubre. Una presencia en la que mucho tiene que ver el ser limítrofe con Castilla-La Mancha, donde esta pasada semana se han soltado dos nuevos ejemplares en Albacete, contabilizándose ya en esta provincia 24 de forma controlada y estimándose un total de un millar en la autonomía.

De la visita de un lince a Villena hace cuatro meses, donde permaneció durante cerca de mes y medio a caballo con La Font de la Figuera (Valencia), ha quedado constancia gráfica gracias a una cámara de fototrampeo donde se ve a este ejemplar, con un dispositivo GPS en el cuello, merodear por la noche en la provincia de Alicante. Un vídeo que se puede visualizar en la web de INFORMACIÓN.

Cronología de avistamientos del lince ibérico en Alicante / Información

Pero poco antes, en diciembre de 2024, se detectó la presencia de otro lince en Relleu, en la Marina Baixa, zona donde permaneció durante al menos siete meses. Del mismo modo se realizó otro avistamiento en mayo de 2023 en Villena; entre abril y mayo de ese año de nuevo en Relleu; en marzo de 2021 en Sella (Marina Baixa), término municipal limítrofe con Relleu; en septiembre de 2020 en Castalla; y el primero fue en enero de 2019, en Villena.

En las tres provincias de la Comunidad Valenciana

Así, de la decena de detecciones en la Comunidad desde 2017, siete corresponden a la provincia de Alicante, lo que evidencia que la zona podría ser óptima para que se asentaran. En octubre de 2017 se avistó un ejemplar en Les Coves de Vinromà (Castellón), en mayo de 2023 otro en Losa del Obispo (Valencia) en julio de 2024 en Ayora, este último durante 18 días.

Ante estos datos, desde la Generalitat han destacado que "en los últimos años se han registrado datos sobre presencia confirmada de lince en las tres provincias de la Comunitat Valenciana", apuntando que "durante 2025, al menos dos ejemplares se han establecido durante periodos prolongados, tal y como se desprende del seguimiento intensivo realizado por agentes medioambientales de la Generalitat", el citado de Villena, que también incluía a La Font de la Figuera, durante mes y medio, y el de Relleu, que se alargó durante al menos siete meses, hasta mediados del pasado año.

Un lince fotografiado cerca de la localidad de Villena en 2025 / Conselleria de Medio Ambiente

Así, el catedrático de Zoología apunta que el plan que impulsa de cara a 2028 la Generalitat "no es un plan de reintroducción, porque linces ya hay y son más de los que se cree en la provincia. Y cada vez se van a ver más. Lo que no hay demostrado es que haya población reproductora todavía. Y esto sí que se adelantaría con este plan".

Liberar ejemplares en 2028

El objetivo de la conselleria es iniciar la suelta de ejemplares en 2028, para lo que presentó en Banyeres, en plena Sierra de Mariola, este plan, ya que la Comunidad Valenciana está reconocida en la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico como un área favorable para albergar esta especie. Todo para que se asiente una comunidad reproductora.

La zona de Mariola, a caballo entre Alicante y Valencia, podría ser uno de los puntos para iniciar el plan de reintroducción del lince

Para ello ahora va a estudiar las zonas más idóneas en la región para llevar a cabo esta recuperación. Y la zona de Mariola, a caballo entre Alicante y Valencia, podría ser uno de los puntos para iniciar este plan, dado que ahí se ha dado a conocer la iniciativa.

Estos animales desaparecieron de los montes de la provincia de Alicante en torno a los años 30 o 40 del pasado siglo, y de Castellón en los años 50, según los datos existentes, recibiendo la puntilla por la enfermedad de la mixomatosis del conejo, que es su principal alimento, según explica Urios.

Sobreabundancia de conejos

El 90 % de su dieta depende de este animal, por lo que la sobreabundancia de esta especie en el interior de la provincia de Alicante hace que sea otro punto a su favor. Aunque eso sí, no va a servir para reducir drásticamente la población, ya que el catedrático recuerda que "el lince puede comer un conejo al día. Y hay más conejos que nunca y los linces no van a producir una reducción relevante de la población".

La gran abundancia de conejos en la Comunidad Valenciana, factor favorable para el lince / WWF

Así, entre los requisitos que ha establecido la Generalitat para elegir las zonas de reintroducción figuran, además de abundancia de conejo, que haya una superficie continua mínima de 10.000 hectáreas, un mosaico de matorral y cultivos y que se trate de una zona por debajo de los 1.300 metros de altitud. Por ello, el interior de la provincia, desde las zonas montañosas de la Marina Baixa y Marina Alta, hasta el Alto Vinalopó y l'Alcoià y El Comtat son susceptibles de acoger a esta especie.

Mortalidad

El catedrático de Zoología apunta que el gran problema al que se enfrenta ahora el lince en la mortalidad por atropellos, un tema que habría que tratar de corregir. Y es que en 2024 fueron 162 ejemplares los que murieron arrollados por vehículos, lo que representa el 75,4 % de los linces fallecidos.

El gran problema al que se enfrenta ahora el lince en la mortalidad por atropellos, y es que en 2024 fueron 162 ejemplares los que murieron arrollados por vehículos

Y destaca que la velocidad a la que circulan los vehículos es un factor decisivo en estos atropellos, ya que, si en lugar de ir a 100 o 120 km/h se va a 60 km/h, es menos probable el accidente, de ahí que el diseño de las carreteras sea un elemento importante.

Precisamente el ejemplar que permaneció siete meses en Relleu ha aparecido muerto recientemente en la Comunidad de Madrid, atropellado. Y es que son unos animales con una gran dispersión, pero que tienen en las carreteras su gran enemigo.

Crear pasos para fauna en carreteras y vías férreas

Del mismo modo, las infraestructuras de comunicación representan otro problema para la movilidad de los linces y otras especies, ya que autovías o líneas de ferrocarril se convierte en barreras, por lo que "hay que adecuar suficientes pasos de fauna en las carreteras", para facilitar su movimiento y evitar atropellos.

Otro tema a tener en cuenta son los ahogamientos en balsas de riego y antiincendios, donde van a beber y en ocasiones falleces al caer y no poder salir.

Una especie endémica que estuvo al borde de la desaparición

El lince ibérico es, al igual que el águila imperial, una especie endémica de la península ibérica que, hasta mediados del siglo XIX, ocupaba gran parte de su territorio.

Sin embargo, a comienzos de este siglo su situación era crítica y en 2002 la población se había reducido a apenas un centenar de ejemplares, concentrados en dos núcleos aislados en Doñana y Sierra Morena, lo que motivó su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción.

Un ejemplar de lince ibérico en libertad / Miteco

Desde entonces, los programas de conservación han permitido una notable recuperación, alcanzando en la actualidad más de 2.400 ejemplares en España, entre sobre todo en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Portugal. En la Comunidad Valenciana no hay poblaciones estables, pero durante los últimos años es cada vez más habitual que haya ejemplares que haya pasado diferentes periodos en zonas de las tres provincias.

El vicepresidente tercero y conseller del Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha explicado que “se trata de un proyecto riguroso, con una sólida base científica, que nos permitirá tomar decisiones fundamentadas y responsables”.

Prudencia desde Ecologistes en Acció

Sobre este plan, desde el Àrea de Conservació de Ecologistes en Acció País Valencià han señalado que "somos prudentes respecto al entusiasmo generado por el anuncio de la Generalitat Valenciana de reintroducir el lince ibérico en el Parque Natural de la Sierra Mariola, presumiblemente a lo largo de 2028".

Los programas de conservación han permitido una notable recuperación, alcanzando en la actualidad más de 2.400 ejemplares en España

"El objetivo parece ser conectar núcleos poblacionales por ahora separados de esta especie emblemática que desapareció en el pasado del territorio valenciano. No obstante, en tiempos recientes las observaciones en la Comunitat Valenciana han ido en aumento, lo cual es una buena señal de la salud global de una especie que a principios de los 2000 estaba en una situación crítica", han apuntado.

"A pesar de que sería una buena noticia que, en efecto, el lince ibérico progresara en territorio valenciano, hay que ser prudentes con las expectativas. Incluso en aquellas zonas donde el lince ibérico lleva décadas con un programa de reintroducción sólido (por ejemplo, el entorno de Doñana), las muertes de ejemplares son continuas por impactos fuera del control de la administración. Los atropellos son una de las principales causas de mortalidad de lince ibérico, algo que se prevé pueda replicarse en la Comunitat Valenciana al ser un territorio altamente fragmentado por carreteras de diversa índole".

Caza furtiva

"No obstante, el principal factor que puede determinar el éxito de esta iniciativa es la acogida que pueda tener entre la población local de las zonas escogidas para el refuerzo poblacional. Muy especialmente, de sectores generalmente reacios a la presencia de este tipo de depredadores apicales como es el cinegético. El lince ibérico es un especialista en la captura de conejo, una de las principales presas de caza menor. Es inevitable plantearse si de nuevo puede haber resistencia a la introducción de un depredador que pueda condicionar las condiciones en las que se practica la caza, siendo que aún a día de hoy una cantidad considerable de muertes de linces se producen por furtivismo", a través de lazos, cepos, envenenamiento e incluso disparos, advierten desde el colectivo conservacionista

"Aún así, como no podía ser de otro modo, deseamos que este proyecto de reintroducción del lince en la Comunitat Valenciana sea un éxito y podamos ver a este emblema de la conservación prosperar en los montes valencianos", añaden desde Ecologistes en Acció.