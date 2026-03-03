Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fenómenos naturales

Kilómetros de cola para ver la Cascada de fuego en el parque Yosemite de Estados Unidos: por poco tiempo | VÍDEO

Un fenómeno excepcional que depende de la combinación perfecta de luz, agua y clima

VÍDEO | Cascada de nubes sobre Collserola

La cascada Cola de Caballo bañada por la luz del sol al atardecer, este sábado, en el Parque Nacional de Yosemite (Estados Unidos)

La cascada Cola de Caballo bañada por la luz del sol al atardecer, este sábado, en el Parque Nacional de Yosemite (Estados Unidos) / Reuters

Goundo Sakho

Goundo Sakho

Durante varios días, los visitantes del Parque Nacional de Yosemite, en California (Estados Unidos), han podido contemplar un espectáculo natural poco habitual, conocido como la Cascada de fuego.

El efecto aparece al final del día, cuando la luz del sol se proyecta directamente sobre la cascada Cola de Caballo, y el agua adquiere un intenso color anaranjado que recuerda a la lava.

Un fenómeno con condiciones especiales

Este fenómeno se da en determinadas épocas del año, ya que la cascada únicamente lleva agua en invierno y a comienzos de la primavera.

Además, deben coincidir varios factores: un caudal suficiente, cielos despejados y el ángulo exacto del sol. Por este motivo, el espectáculo dura apenas unos minutos y no se repite todos los años.

Afluencia masiva de visitantes

Pese a las retenciones para acceder hasta El Capitán, la pared rocosa de casi 900 metros por la que desciende la cascada Cola de Caballo, numerosas personas lograron presenciar el fenómeno, tal como muestran las imágenes difundidas por Reuters.

Colas de coches en Yosemite mientras turistas esperan ver la “Cascada de fuego”

Colas de coches en Yosemite mientras turistas esperan ver la "Cascada de fuego" / Goundo Sakho / Reuters

La llegada masiva de los visitantes provoca largas colas en las carreteras, a pesar de que, este año, las acumulaciones de nieve de más de un metro obligaron a cerrar temporalmente algunos accesos por riesgo de avalanchas y caída de árboles.

Un parque con gran valor natural

Declarado parque nacional en 1890, Yosemite es uno de los espacios naturales más emblemáticos de Estados Unidos. Su protección permitió conservar montañas de granito, bosques de secuoyas, ríos y grandes cascadas, lo que lo ha convertido en un referente mundial por su riqueza paisajística.

La cascada Cola de Caballo es una de sus atracciones naturales y recibe este nombre por la forma estrecha y alargada que adopta el agua al caer, similar a la cola de un caballo.

Aunque no destaca por su tamaño, se ha hecho famosa por el efecto visual que se produce en momentos muy concretos del año.

