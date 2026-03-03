El BSC despliega un "simulador de extremos climáticos" para entender cómo han cambiado las lluvias torrenciales y olas de calor

Las lluvias torrenciales, las inundaciones o las olas de calor existen desde que el mundo es mundo y nos han acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero ahora, por culpa del cambio climático, todos estos fenómenos han adquirido una intensidad inaudita y amenazan con escalar aún más en los próximos años. El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) ha desplegado en el Mobile World Congress (MWC) un "simulador de extremos climáticos" en el que se puede visualizar cómo estos episodios están cambiando el mundo. "Es una herramienta para entender el impacto real del cambio climático en nuestras vidas", explica el científico Francisco Doblas-Reyes, uno de los científicos detrás del proyecto 'Destination Earth'.

Esta herramienta, explica el científico, permite entender cómo fenómenos climáticos concretos han sido potenciados por el cambio climático. El simulador permite entender, por ejemplo, cómo habría sido la dana de Valencia si hubiera ocurrido en 1950, en un mundo aún no afectado por el cambio climático, y cómo las mismas lluvias habrían sido hasta un 20% menos intensas y habrían alcanzado a un territorio hasta un 35% menor. La herramienta también permite ver cómo este mismo episodio podría repetirse en el año 2050, cuando el calentamiento global podría haber superado los 2 grados de media, y dar lugar a lluvias todavía más torrenciales y a inundaciones de mayor magnitud. Este ejercicio también puede aplicarse a fenómenos como la sequía histórica que ha afectado a Catalunya en el último lustro o a las olas de calor extremo vividas en los últimos veranos en varios puntos de Europa.

"Este proyecto permite visualizar con una resolución sin precedentes cómo el cambio climático afecta a diferentes fenómenos extremos y cómo, en cada caso, puede afectar a nuestras vidas", afirma Doblas-Reyes, investigador ICREA y director del departamento de Ciencias de la Tierra del Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Según explica este especialista en una entrevista con EL PERIÓDICO, este tipo de recursos es esencial tanto para que la ciudadanía entienda la evolución de los fenómenos meteorológicos extremos como para que políticos, instituciones y empresas puedan desplegar planes de prevención ante este tipo de escenarios. "Esta información podría utilizarse para cosas como rediseñar los sistemas hidráulicos y de alcantarillado de una zona sabiendo cómo las lluvias torrenciales podrían aumentar en los próximos años", afirma.

Nueva generación de modelos

La gran novedad de este proyecto es que integra "una nueva generación de modelos matemáticos" con una resolución inédita y, sobre todo, con la asombrosa capacidad de predecir la interacción entre los diferentes procesos físicos del sistema climático. Hasta ahora, muchos de los simuladores climáticos que se habían desarrollado tenían una resolución aproximada de entre 50 y 100 kilómetros. Pera esta herramienta, por primera vez, permite afinar hasta el punto de ver cómo una lluvia torrencial puede afectar a áreas de entre 5 y 10 kilómetros. También permite entender cómo la interacción entre diferentes componentes del sistema climático puede afectar a la formación de una tormenta y ver, por ejemplo, cómo el calentamiento de ciertos puntos del océano puede contribuir a la formación de borrascas extremas en el Mediterráneo.

Esta herramienta permite afinar hasta el punto de ver cómo una lluvia torrencial puede afectar a áreas de entre 5 y 10 kilómetros y hasta medir la influencia de factores como el calor del océano

El proyecto, financiado por la Comisión Europea, puede visitarse durante toda esta semana en el Mobile World Congress en el stand del Barcelona Supercomputing Center (Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1B55). "Nuestro objetivo no es dibujar un futuro distópico sino mostrar cuál es ahora mismo el escenario más realista hacia el que nos dirigimos. Tras las últimas cumbres del clima, los informes indican que con el nivel actual de emisiones para mediados de siglo es probable que superemos el umbral de los 2 grados de calentamiento global", afirma Doblas-Reyes. "Ante esto debemos concienciarnos del problema y, sobre todo, prepararnos", afirma Doblas-Reyes, quien subraya que la herramienta no pretende alarmar, sino ofrecer una base científica sólida para anticipar riesgos y adaptar infraestructuras y sistemas productivos a un clima cada vez más extremo.