Científicos españoles descendieron a la cueva más profunda del mundo y encontraron algo sorprendente

Descender al punto más profundo de tierra firme del planeta ya constituye una verdadera hazaña, y esto es lo que hizo en 2010 un grupo de científicos españoles, cuando bajaron a 1.980 metros bajo tierra en la cueva Krubera-Voronya, en Georgia, considera la cavidad más profunda del mundo. Pero, además, fue allí donde encontraron el animal terrestre que vive más alejado de la superficie, lo que supuso un verdadero récord en la biología mundial.

Los científicos descubrieron un ecosistema que prosperaba en ausencia de luz y en condiciones realmente extremas, con una humedad del 100% y una temperatura de casi 0ºC. Entre otras cosas, identificaron varios artrópodos que hasta entonces eran desconocidos por el hombre.

El protagonista es una criatura conocida como Plutomurus ortobalaganensis, que desde entonces ostenta el título del animal terrestre hallado a mayor profundidad en la Tierra.

Imagen del diminuto 'Plutomurus ortobalaganensis' / Enrique Baquero/Wikimedia

El hallazgo fue realizado en el verano de 2010 por la expedición del equipo ibero-ruso CaveX en el sistema de cuevas Krubera-Voronja, en el Cáucaso Occidental y los resultados fueron publicados en la revista Terrestrial Arthropod Reviews en 2012. Los investigadores españoles pertenecían al Museo de Ciencias Naturales de Valencia y de la Universidad de Navarra.

Con anterioridad a la expedición CaveX, el récord lo ostentaba una especie de gusano descubierto a una profundidad de unos 1.300 metros en una mina de oro de Sudáfrica.

Un colémbolo sin ojos

La criatura es un colémbolo, un artrópodo que se parece mucho a un insecto, pero que en realidad pertenece a una rama diferente del árbol de la vida. Es realmente diminuto y no demasiado atractivo: es una criatura grisácea, sin ojos, con seis patas adaptadas a la vida en la oscuridad perpetua, se alimenta de hongos y materia orgánica en descomposición. La parte superior de su cabeza está provista de un par de antenas extremadamente largas, que utiliza para detectar señales químicas y navegar en un entorno sin luz.

A la derecha del gráfico, trazado de la gruta / Fundamentium

“En respuesta a estas condiciones, ninguno de estos animales tiene ojos y carece de pigmentación”, declaró a la prensa en 2012 Enrique Baquero, zoólogo y profesor de la Universidad de Navarra, uno de los autores del estudio. “Además, una de las especies ha desarrollado un quimiorreceptor —una especie de antena parabólica química— que le permite desplazarse en un entorno tan complejo”.

“Se alimentan de los hongos que crecen en él, contribuyendo a su descomposición y participando en la red de comunidades estables de artrópodos que existen en las cuevas”, añadió el Dr. Baquero.

La mayoría de las criaturas que viven en cavernas profundas pierden su pigmentación por completo. Sin embargo, aunque este colémbolo es extremadamente pálido, no está completamente desprovisto de pigmento. Su tenue y sutil rastro de color lleva a los investigadores a creer que la especie podría haber colonizado estas profundidades extremas hace relativamente poco tiempo en términos evolutivos.