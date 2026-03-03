Andrea Duane, investigadora: "Hay que traer a los bosques de Catalunya la gestión que se hace en California"

Andrea Duane, investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), y Oscar Garcia, ingeniero forestal de la Generalitat de Catalunya, han compartido recientemente los aprendizajes de su estancia en la Universidad de California Davis (EE. UU.) sobre la gestión de los bosques y el papel del fuego. Ambos investigadores apuntan a la necesidad de incorporar en Catalunya el modelo de "socialización del fuego" y otras estrategias que han demostrado ser efectivas en California.

La "socialización del fuego": implicación ciudadana para prevenir incendios

Uno de los conceptos más destacados que Duane y Garcia quieren llevar a Catalunya es el modelo de las Prescribed Burning Associations (PBA) de California. Estas agrupaciones están formadas por propietarios, vecinos, miembros tribales, gestores locales, estudiantes, investigadores y otros actores comunitarios que colaboran para utilizar el fuego como herramienta de gestión forestal. Mediante esta práctica controlada, las comunidades reducen la carga de combustible en el bosque y mejoran los hábitats naturales, ayudando a prevenir incendios descontrolados.

Este modelo de gestión participativa permite que la comunidad se implique directamente en la gestión del paisaje, algo que no solo ayuda a reducir el riesgo de incendios, sino que también favorece la cohesión social y la conciencia ecológica. Duane y Garcia consideran que una iniciativa similar en Catalunya podría ser fundamental para lograr una gestión más sostenible de los bosques, en la que la ciudadanía tenga un papel activo.

El fuego como herramienta: recuperar una práctica histórica

Otra de las lecciones extraídas de California es la importancia de ver el fuego como una herramienta para gestionar los ecosistemas mediterráneos, en lugar de percibirlo únicamente como una amenaza. Antes de la llegada de los colonizadores, los pueblos indígenas de California utilizaban el fuego de manera habitual para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Esta práctica se rompió con las políticas de supresión del fuego, que han llevado a la acumulación de biomasa y a un incremento de la vulnerabilidad de los bosques. El modelo de socialización del fuego es una forma de recuperar esta tradición adaptada a la realidad actual, con una supervisión técnica por parte de profesionales y las administraciones.

Tecnologías innovadoras para la gestión del paisaje

Otro de los elementos innovadores que Duane y Garcia han observado en California es el uso de tecnologías de última generación como imágenes LiDAR e inteligencia artificial para monitorizar los bosques. Estos avances tecnológicos han permitido obtener datos precisos sobre los stocks de carbono y el régimen de incendios, aspectos clave para poder desarrollar políticas de gestión forestal eficientes. Duane y Garcia han participado en proyectos como el mayor inventario de matorrales en California, donde estas herramientas han ayudado a analizar y gestionar los bosques de manera más eficaz.

Los investigadores también apuntan que la historia de la transformación de los bosques de California puede aportar valiosas lecciones para la gestión forestal en Catalunya. En California, la transformación del paisaje se inició con la fiebre del oro, hace unos 170 años, un cambio radical que todavía se refleja en la presencia de bosques primarios con árboles monumentales, como las sequoias que pueden tener más de 3.000 años. Esta perspectiva histórica ofrece una visión única sobre las dinámicas forestales previas a la presencia humana y pone de relieve la importancia de recuperar prácticas de gestión tradicional.

Aplicación a Catalunya: gestionar el fuego como un elemento natural

Tras su estancia en California, Duane y Garcia consideran que Catalunya debe hacer una revolución cultural en la manera de gestionar sus bosques. Los investigadores subrayan la necesidad de cambiar la percepción del fuego y empezar a verlo como una parte inherente de los ecosistemas mediterráneos, un elemento natural que, si se gestiona adecuadamente, puede ayudar a mantener bosques más resilientes y menos vulnerables a incendios de gran intensidad.

Su investigación también pone el acento en la gestión del humo de los incendios y la necesidad de intervención activa y coordinada para garantizar tanto la salud pública como la de los ecosistemas forestales. Esto implica una colaboración entre la ciudadanía, las administraciones y los profesionales para garantizar que los bosques catalanes sean más resistentes ante los incendios y otras catástrofes ambientales. Así, el modelo de gestión forestal de California aporta valiosas lecciones para la gestión activa de los bosques en Catalunya, donde el uso controlado del fuego y la participación ciudadana son clave para garantizar un paisaje más sostenible y resiliente. Incorporar herramientas innovadoras como LiDAR e inteligencia artificial, además de fomentar una nueva cultura de la gestión del paisaje, puede ser fundamental para la protección de los bosques catalanes y la seguridad de sus habitantes ante los incendios.