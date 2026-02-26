Estos son los principales beneficios que las aves de España aportan a las personas

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), han desarrollado la primera base de datos que cuantifica los servicios ecosistémicos que las aves nativas de España proporcionan a las personas y al medio ambiente.

Dispersión de semillas para ayudar a la expansión y mantenimiento de especies vegetales, control de plagas de insectos que amenazan a los cultivos, reciclaje de materia orgánica (carroña) de animales muertos, ecoturismo o caza son algunos de estos servicios analizados en el trabajo.

El estudio, publicado en Ardeola: International Journal of Ornithology, presenta ServiBirds, una herramienta de uso público pionera que evalúa el papel ecológico, cultural y económico de 378 especies de aves pertenecientes a 73 familias.

El buitre leonado, de gran importancia para eliminar carroña / Pixabay

El trabajo, liderado por Esther Sebastián-González, del departamento de Ecología de la UA, analiza doce tipos de servicios ecosistémicos que las aves ofrecen a la sociedad.

Urraca, mirlo y buitre leonado a la cabeza

El análisis demuestra que todas las especies de aves aportan algún tipo de servicio ecológico, y que más del 60 % contribuye a cuatro o más servicios distintos a la vez.

Entre las especies más relevantes destacan la urraca común (Pica pica) y el mirlo común (Turdus merula), que proporcionan múltiples servicios de regulación, y el buitre leonado (Gyps fulvus), que sobresale por su papel en la eliminación de carroña.

Esther Sebastián-González explica que un ejemplo de la utilidad de las aves consiste en su función de control de plagas: “Muchas especies de aves son insectívoras y consumen grandes cantidades de insectos, incluyendo los molestos mosquitos. Cuando aparecen en grandes cantidades, las aves podrían llegar a controlar, o al menos disminuir, estas plagas. Según nuestro trabajo, algunas de las especies que pueden tener este papel son el mirlo o el pinzón, por su abundancia y su gran cantidad de invertebrados en su dieta”, explica a este diario.

En cuanto al reciclado de materia orgánica, “las especies carroñeras cobran un papel especialmente relevante, ya que recirculan materia orgánica de gran calidad de forma muy eficiente. En este grupo destaca el buitre leonado por su eficiencia y su abundancia”.

Un avión común, importante especie insectívora / Pinterest

El estudio subraya que el valor de las aves va más allá de la biodiversidad: también tiene repercusiones económicas y sociales, especialmente en el turismo ornitológico, cada vez más en auge y que es una demostración de turismo respetuoso con el medio natural.

En el ámbito cultural, especies como la perdiz roja (Alectoris rufa), el águila real (Aquila chrysaetos) o el jilguero europeo (Carduelis carduelis) destacan por su relevancia estética, artística y ecoturística. De hecho, el jilguero es el ave más pintada en los cuadros del museo del Prado, señala la principal autora del estudio.

Ahora bien, pese a los importantes servicios que estas especies prestan a la humanidad, muchas de ellas se encuentran en franco declive. “Por ejemplo, de entre los buitres, la mayoría de las especies está gravemente amenazada, como es el caso del quebrantahuesos o el alimoche. Otro grupo de aves muy amenazado es el de las aves esteparias, que, por su presencia en zonas agrícolas, pueden tener una especial relevancia en el control de plagas agrícolas. Otras especies, como el águila real, que aparece como la segunda especie más importante como proveedora de diferentes servicios culturales, también se encuentra amenazada en nuestro país”, añade.