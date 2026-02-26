Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TejeroFremanezumabAyusoCarmen ThyssenBarcelonaDocumentos 23FAtúnLa SagreraRonda de DaltSant Joan de DéuPremios Goya 2026Cuba
instagramlinkedin

Investigación

Estos son los principales beneficios que las aves de España aportan a las personas

Un estudio cuantifica los servicios ecosistémicos de numerosas especies: dispersión de semillas, control de plagas o retirada de carroña

Las aves dispersan semillas y también controlan plagas dañinas

Las aves dispersan semillas y también controlan plagas dañinas / Pixabay

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), han desarrollado la primera base de datos que cuantifica los servicios ecosistémicos que las aves nativas de España proporcionan a las personas y al medio ambiente.

Dispersión de semillas para ayudar a la expansión y mantenimiento de especies vegetales, control de plagas de insectos que amenazan a los cultivos, reciclaje de materia orgánica (carroña) de animales muertos, ecoturismo o caza son algunos de estos servicios analizados en el trabajo.

El estudio, publicado en Ardeola: International Journal of Ornithology, presenta ServiBirds, una herramienta de uso público pionera que evalúa el papel ecológico, cultural y económico de 378 especies de aves pertenecientes a 73 familias.

El buitre leonado, de gran importancia para eliminar carroña

El buitre leonado, de gran importancia para eliminar carroña / Pixabay

El trabajo, liderado por Esther Sebastián-González, del departamento de Ecología de la UA, analiza doce tipos de servicios ecosistémicos que las aves ofrecen a la sociedad.

Urraca, mirlo y buitre leonado a la cabeza

El análisis demuestra que todas las especies de aves aportan algún tipo de servicio ecológico, y que más del 60 % contribuye a cuatro o más servicios distintos a la vez.

Entre las especies más relevantes destacan la urraca común (Pica pica) y el mirlo común (Turdus merula), que proporcionan múltiples servicios de regulación, y el buitre leonado (Gyps fulvus), que sobresale por su papel en la eliminación de carroña.

Esther Sebastián-González explica que un ejemplo de la utilidad de las aves consiste en su función de control de plagas: “Muchas especies de aves son insectívoras y consumen grandes cantidades de insectos, incluyendo los molestos mosquitos. Cuando aparecen en grandes cantidades, las aves podrían llegar a controlar, o al menos disminuir, estas plagas. Según nuestro trabajo, algunas de las especies que pueden tener este papel son el mirlo o el pinzón, por su abundancia y su gran cantidad de invertebrados en su dieta”, explica a este diario.

En cuanto al reciclado de materia orgánica, “las especies carroñeras cobran un papel especialmente relevante, ya que recirculan materia orgánica de gran calidad de forma muy eficiente. En este grupo destaca el buitre leonado por su eficiencia y su abundancia”.

Un avión común, importante especie insectívora

Un avión común, importante especie insectívora / Pinterest

El estudio subraya que el valor de las aves va más allá de la biodiversidad: también tiene repercusiones económicas y sociales, especialmente en el turismo ornitológico, cada vez más en auge y que es una demostración de turismo respetuoso con el medio natural.

En el ámbito cultural, especies como la perdiz roja (Alectoris rufa), el águila real (Aquila chrysaetos) o el jilguero europeo (Carduelis carduelis) destacan por su relevancia estética, artística y ecoturística. De hecho, el jilguero es el ave más pintada en los cuadros del museo del Prado, señala la principal autora del estudio.

Noticias relacionadas

Ahora bien, pese a los importantes servicios que estas especies prestan a la humanidad, muchas de ellas se encuentran en franco declive. “Por ejemplo, de entre los buitres, la mayoría de las especies está gravemente amenazada, como es el caso del quebrantahuesos o el alimoche. Otro grupo de aves muy amenazado es el de las aves esteparias, que, por su presencia en zonas agrícolas, pueden tener una especial relevancia en el control de plagas agrícolas. Otras especies, como el águila real, que aparece como la segunda especie más importante como proveedora de diferentes servicios culturales, también se encuentra amenazada en nuestro país”, añade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  2. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  3. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  4. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  5. Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
  6. Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
  7. Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable
  8. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre

Estos son los principales beneficios que las aves de España aportan a las personas

Estos son los principales beneficios que las aves de España aportan a las personas

El cambio climático ha aumentado hasta un 36% la intensidad de las lluvias de este invierno en España

El cambio climático ha aumentado hasta un 36% la intensidad de las lluvias de este invierno en España

Secuestrado de la protectora de Badalona: se busca al perro Zander

Secuestrado de la protectora de Badalona: se busca al perro Zander

El CSIC alerta de una explosión de mosquitos este año en España

El CSIC alerta de una explosión de mosquitos este año en España

¿Cuáles son los 10 criterios que definen la agricultura regenerativa, clave para cultivos saludables?

¿Cuáles son los 10 criterios que definen la agricultura regenerativa, clave para cultivos saludables?

El lince llega a Aragón: todo preparado para un hito histórico en la expansión de la especie

El lince llega a Aragón: todo preparado para un hito histórico en la expansión de la especie

El Algarrobico: veinte años de la paralización y sin fecha para la demolición

El Algarrobico: veinte años de la paralización y sin fecha para la demolición

Llegan a España las ‘mantis’ gigantes, capaces de devorar lagartijas y ranas

Llegan a España las ‘mantis’ gigantes, capaces de devorar lagartijas y ranas