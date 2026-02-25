¿Cuáles son los 10 criterios que definen la agricultura regenerativa, clave para cultivos saludables?

La agricultura regenerativa constituye un paso más allá de la agricultura ecológica en la apuesta por cultivos respetuosos con el suelo, saludables para las personas y capaces, además, de aliarse con la biodiversidad. Es lo opuesto a la agricultura intensiva, enemiga de la sostenibilidad. En 2022 se establecieron los 10 criterios generales de esta modalidad agrícola tras un amplio proceso participativo basado en publicaciones nacionales e internacionales, y también en la experiencia de 200 personas (productores, asesores técnicos y entidades del sector) de toda España.

Estos conceptos fueron recogidos en un documento de la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica y el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF) de Cataluña.

Tras posteriores ampliaciones, estos criterios fueron ratificados en un debate que tuvo lugar en octubre de 2025 en el Encuentro REVIVE de Manresa, donde participaron colectivos de agricultura regenerativa de toda la Península Ibérica y Baleares.

Aves de corral en una explotación de agricultura regenerativa / Galdric Mossoll

¿Cuáles son los 10 criterios que definen que un cultivo puede ser considerado de agricultura regenerativa?

- Adaptar las prácticas regenerativas al contexto de cada territorio y finca. Esto incluye actuaciones que estén adaptadas al suelo, el clima y la disponibilidad de agua de la finca y que, a la vez, aumenten la resiliencia frente al calentamiento global. También propone “integrar los saberes ancestrales y las prácticas locales que tengan en cuenta la organización social del territorio, orografía, tamaño de la finca, flora y fauna, tipo de suelo, disponibilidad de agua, pluviometría y contexto familiar”, según se acordó en el citado encuentro REVIVE.

- Adaptarse al agua que hay. Se trata de planificar, dimensionar y desarrollar la producción agroganadera en función de la disponibilidad hídrica y la realidad geológica y edafoclimática de la región, y realizar prácticas de manejo hidrológico que promuevan un uso responsable y no contaminante del agua, favoreciendo la captación y retención de aguas pluviales en el paisaje.

- Respetar la biodiversidad. La agricultura regenerativa es aquella que realiza prácticas que “activamente protegen y aumentan la biodiversidad, tanto silvestre como cultivada/doméstica”. Entre estas prácticas figuran el pastoreo dirigido, el impulso de los polinizadores naturales, la instalación de hoteles de insectos, setos, lindes vivas, la integración de franjas florales, las charcas o refugios de fauna y la conexión ecológica con el entorno. También ha de mantener los márgenes y otros elementos naturales que conforman el paisaje en mosaico, así como las variedades adaptadas, tradicionales y/o razas autóctonas.

- Favorecer el pastoreo dirigido. Se apuesta por modelos de pastoreo que funcionen “en simbiosis con el crecimiento fisiológico de las plantas y la fertilidad del suelo, que utilicen la alta carga animal en cortos espacios de tiempo seguidos de largos periodos de reposo para evitar el sobrepastoreo o el infrapastoreo selectivo”.

Favorecer el pastoreo dirigido, otra de las claves / Galdric Mossoll

-Evitar la labranza. Se trata de “eliminar el laboreo con volteo de las capas de suelo y reducir al máximo la labranza vertical”, indican los criterios de la agricultura regenerativa. Esto significa que solo se puede realizar algún laboreo superficial en momentos y circunstancias muy concretos y justificados.

-Mantener la cobertura vegetal. Se apuesta por mantener el suelo cubierto el mayor periodo de tiempo posible con materia vegetal o animal. Ello se puede conseguir mediante varias estrategias, como los cultivos de cobertura, cultivos productivos, praderas, vegetación espontáneo o mulching (acolchado orgánico, como el triturado de poda, el BRF, las algas o la lana).

-Rotación y/o diversificación de cultivos. En el caso de los cultivos estacionales, se recomienda aplicar asociaciones y/o rotaciones y/o diversificación de cultivos, combinándolos en el espacio y en el tiempo. Entre las estrategias destacan la rotación de leguminosas, por ejemplo.

Mantener la cobertura vegetal natural ayuda a proteger el suelo / Galdric Mossoll

-Sin fertilizantes ni biocidas artificiales. El objetivo fundamental es evitar que en la finca se empleen fertilizantes o biocidas de síntesis química, es decir, herbicidas, insecticidas y fungicidas, así como transgénicos o los generados por edición genética. “La agricultura regenerativa se basa en la protección de la microbiología del suelo y en el fomento de los procesos ecosistémicos como fundamento de la fertilidad, sanidad y resiliencia el agroecosistema”, señala el documento de los criterios. Por ello se priorizan sistemas de gestión que reduzcan la necesidad de estos insumos externos, como el pastoreo dirigido, el uso preferente de insumos orgánicos y de origen natural, como los compostajes, biochar, fermentados, minerales naturales y biofertilizantes.

-Minimizar los plásticos. Otro de los criterios de la agricultura regenerativa es la minimización del uso de plásticos y de materiales no reciclables, así como garantizar el reciclaje adecuado del que se utilice. Mallas, bandejas y otros plásticos de un solo uso deben ser reducidos al máximo, apostando por materiales reutilizables, reciclados y reciclables.

-El papel del vínculo social. La agricultura regenerativa defiende la conexión entre el territorio y la sociedad, y ello mediante varias fórmulas: hacer venta directa o con circuitos cortos de comercialización, ofrecer visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas o formaciones en la finca, formar parte de redes locales de colaboración con otros agricultores y consumidores, formar parte de alguna cooperativa de productores o de consumidores, fomentar la conciliación familiar, compartir conocimientos en redes sociales o en eventos públicos, entre otros.