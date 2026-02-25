El CSIC alerta de una explosión de mosquitos este año en España

Las fuertes lluvias empapan y encharcan el terreno y ello, combinado con un aumento de las temperaturas, provoca un fuerte aumento de las poblaciones de mosquitos. Dado que este invierno ha sido especialmente lluvioso, los expertos alertan de una inusual explosión de estos insectos en nuestro país a partir de ahora, cuando los termómetros están al alza.

El investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC Jordi Figuerola, ha confirmado que habrá más mosquitos esta temporada y ha recomendado que los ayuntamientos revisen sus planes para evitar su proliferación.

En declaraciones a Europa Press, el experto ha destacado que "fumigar por fumigar no sirve para nada; hay que fumigar cuando hay mosquitos" y ha recomendado actuar ya, "eliminando el agua acumulada en recipientes, ya que son los lugares de mayor reproducción".

Ejemplos de actuaciones en España

A este respecto, Figuerola ha explicado que, por ejemplo, "la Diputación de Sevilla y la Diputación de Huelva ya tienen en marcha sus programas de control de mosquitos". Además, ha añadido que esta temporada los han activado con antelación, porque "ha llovido mucho, hay muchos campos inundados, hay muchos lugares donde los mosquitos pueden reproducirse". A ello se suma que con temperaturas elevadas --como las de estos días--, "los mosquitos empiezan a criar con mayor facilidad".

Fumigación de mosquitos / Agencias

Figuerola ha indicado que, si se detectan proliferaciones de mosquitos importantes en casas abandonadas, por ejemplo, "hay que avisar al Ayuntamiento para que lo revise cuanto antes", pues pueden constituir un peligroso foco de expansión de estos insectos.

En cuanto a la fumigación, el experto ha puesto de manifiesto que "es importante que haya una vigilancia para detectar los lugares donde pueda haber una mayor concentración de larvas de mosquitos y realizar los tratamientos necesarios en esa zona". Sin embargo, "los tratamientos funcionan, pero si se hacen bien", ha advertido. Por tanto, "tienen que ser intensivos, repetirlos durante la temporada y vigilar las zonas para detectar las larvas".

Las lluvias y el calor, aliados de los mosquitos / Pixabay

Asimismo, ha manifestado que es fundamental actualizar los planes de vigilancia, "asegurarse de que todas las zonas de los municipios están incluidas y de que no se quedan en el papel, sino que se ejecuta correctamente tras detectar proliferaciones". Aunque, lo primero es asegurarse de que los insectos detectados sean realmente mosquitos, ha precisado.

Zonas más afectadas por mosquitos

"La zona del Bajo Guadalquivir tradicionalmente ha tenido problemas de mosquitos y, concretamente, de virus del Nilo", ha señalado el investigador. Lo mismo sucede en la comarca gaditana de la Janda o la costa de Málaga, donde "conviene también que vayan vigilando y previniendo la proliferación de mosquitos".

Paralelamente, en relación a los principales transmisores del virus del Nilo, Figuerola ha detallado que son Culex pipiens y Culex perexiguus. Además, ha expuesto que "hay otros mosquitos que les encanta picar al ser humano, pero que no son buenos transmisores del virus del Nilo como el mosquito tigre o el Aedes caspius (muy abundante en la costa de Huelva)". Por último, el experto ha subrayado que "el mosquito tigre es una especie invasora que cada vez está más presente en municipios andaluces".